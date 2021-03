“El bebé de ‘Hoy’”: Andrea Legarreta y Galilea Montijo revelaron qué integrante del matutino espera un hijo

Foto: Hoy / Las Estrellas.

En medio de un segmento especial en Hoy liderado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, la hija de Shanik Berman reveló que está embarazada.

Desde hace unos días se especuló que Galilea Montijo podría estar encinta y ayer en el matutino de Televisa hicieron crecer la polémica al anunciar que la familia de Hoy crecería, ya que alguno de sus integrantes esperaba la llegada de un bebé.

Sin embargo, a propósito de su reintegración al programa debido a que tuvo que resguardarse tras superar el COVID-19 por segunda vez, tuvo un encuentro con la prensa donde se apuró a desmentir.

“Díganme cuándo tengo porque no sabía. No, sería la primera en gritarlo a los cuatro vientos. Ya no puedo”, comentó Galilea ante las cámaras de la prensa, entre las que destacó la del periodista Eden Dorantes.

También se supuso que el bebé era de Andrea Escalona o Marisol González, quienes incluso bromearon durante el programa con que estaban embarazadas.

Fue a través de una carta leída por la conductora Andrea Legarreta, que se dio pie a anunciar al nuevo integrante: “Si soy un niño voy a ser el rey de la casa, y si soy niña voy a llegar a complementar un grupo de princesas y guerreras de tres generaciones de mujeres increíbles empezando por mis hermanas y mi mami. Te amo, ya quiero conocerte”.

“Vengo a ser un piloncito delicioso que nadie esperaba. Llego a una familia llena de felicidad y conmigo estoy seguro que vamos a tener aún más felicidad, risas y travesuras”, leyó Legarreta ante el público. La carta también hablaba de que el o la niña ya quería conocer a sus hermanas y que la fecha de llegada se pronosticaba para este verano.

“Quiero agradecer las muestras de cariño, todos los deseos. Me hubiera encantado ser yo, pero no soy yo”, dijo Galilea Montijo al aire, antes de presentar a la hija de Shanik.

Foto: Hoy / Las Estrellas.

Después de la emotiva introducción, Karla Berman entró al foro para anunciar que es ella quien está embarazada, para después abrazar a su mamá en medio de gritos de felicidad y ánimo.

“Vas a tener otro nieto o nieta y estamos muy felices en la casa. Este niño o niña tiene mucha suerte porque llega a una familia con unas hermanas increíbles con un papá increíble”, compartió Berman, además de que agradeció al elenco de Hoy por darle la sorpresa a su mamá.

La noticia se dio en un ambiente de festejo y debido a la sorpresa y a las muestras de cariño de sus compañeros, Shanik compartió entre lágrimas y emoción que “Me siento muy emocionada de que vamos a tener el quinto bebé”, pues es la quinta vez que la periodista se convierte en abuela.

Karla Berman es una emprendedora y mujer líder de negocios, comunicadora y mamá de otras cuatro niñas que conforman la familia que, junto a Shanik, espera la llegada del nuevo bebé. Sin embargo, su vida y carrera han sido un tema bastante discreto en medios de comunicación.

“Muchas gracias. Yo nunca tuve una familia porque la mataron a toda”, también compartió Shanik, pues su familia es de origen judío y son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Además, durante el año 2004, Shanik perdió a su hijo Daniel Berman Malsin de 19 años en un trágico accidente automovilístico en la Ciudad de México.

