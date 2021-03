Sherlyn amenazó a Andrea Legarreta: Esta es la razón de la polémica rivalidad entre ambas

(Foto: IG @andrealegarreta/ IG @Sherlyny)

La actriz Sherlyn protagonizó un desencuentro en los pasillos de Televisa con Andrea Legarreta luego de que se filtraron unos audios en los que la llamó “perra” y aseguró que le quitaría su lugar del programa Hoy.

Fue el polémico Jorge Clarividente, archienemigo de Sherlyn, quien durante el programa Chisme No Like del pasado 6 de marzo mostró las presuntas declaraciones de la cantante de 35 años, quien no se cansó de insultar a la conductora del matutino.

De acuerdo con Jorge, el enojo inició luego de que la esposa de Erik Rubin hablara sobre la situación sentimental de la protagonista de la telenovela Clase 406, quien habría molestado a su ex pareja José Luis, de Río Roma.

Según la información que se dio a conocer, Sherlyn sostuvo un amorío con el actor José Ron y con un sujeto de Cancún, simplemente para molestar a su ex pareja. Debido a que estos hechos se hicieron públicos, inició la rivalidad entre ambas mujeres.

Jorge Clarividente fue quien mostró los presuntos audios (Foto: Instagram @jorgeclarividente)

“Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pinch* vieja loca, que no ande de mamon* al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer”, se puede escuchar en uno de los audios refiriéndose al pleito con Andrea Legarreta.

Jorge dijo que Sherlyn hacía brujería y que podía hacerle cualquier tipo de trabajo a quien se entrometiera en su camino, porque ella “así trabaja y así se maneja”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Jorge Clarividente arremete contra Sherlyn, pues en diciembre pasado el brujo destacó que no podría iniciar de buena forma el 2021, pues tras haber sido asaltado, consideraba responsable a la actriz y la acusó de ser la causante de su desgracia.

Fue en una entrevista hecha para la revista TV Notas, que el astrólogo afirmó que se encuentra absolutamente frustrado por los constantes ataques que dichas personalidades han efectuado en su contra y que ahora se encuentra sospechando de otros actores y actrices a quienes supuestamente afectó por dar a conocer sus malas acciones:

Sherlyn habría tenido un amorío con José Ron (IG: sherlyny)

“Andaba acá en Guadalajara de donde soy originario buscando algunos artículos para la cena de mañana; de nueva cuenta se repite la historia y esto ya me tiene cansado, harto (...) Fue todo este año 2020 que no paran de atacarme, ahora no sé si todo lo que me ha ocurrido, los asaltos, los golpes, vienen por parte de gente que manda la dulce Sherlyn o ahora también ya creo que no sólo es ella, sino Geraldine Bazán, después de que revelará lo que intentó mandar a hacerle a través de un trabajo de hechicería a la güerita rusa, la novia de Gabriel Soto”, destacó el controversial Clarividente.

Asimismo, en ese entonces, el brujo puntualizó que su sospecha por los actos de Geraldine se basaban en lo obsesiva que fue la actriz con su ex pareja, Gabriel Soto, ya que se sintió tan dueña con él que intentó realizar un trabajo de brujería en contra de Irina Baeva, con el fin de que el actor regresara con su antigua pareja, cosa que dijo Jorge Clarividente en una de sus predicciones:

“Sí, sinceramente siempre pensé que sólo era Sherlyn quien no quita el dedo del renglón, pero ahora también pienso que es por parte de Geraldine. Más porque ahora han salido personas a revelar que Geraldine ha sido una obsesiva con Gabriel y eso lo vi yo también y lo he dicho siempre”, aseguró.

