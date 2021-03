Qué dijo Galilea Montijo cuando le preguntaron si está embarazada

Galilea Montijo habló sobre los rumores de su embarazo (Foto: ¿Quién es la Máscara?)

Galilea Montijo tuvo un breve encuentro con la prensa, en donde desmintió los rumores sobre su embarazo.

“Díganme cuánto tengo porque no sabía, sería la primera en gritarlo a los cuatro vientos. Ya no puedo”, respondió la actriz.

“Cuando estás embarazada, tarde o temprano se va a notar. Sería la primera en decirlo”, mencionó en una entrevista que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

Agregó que la gente opina mucho sobre las redes sociales de los demás, mencionó que durante el tiempo que estuvo contagiada compartió fotos en su cuenta de Instagram de meses atrás.

“Yo subo una fotografía de lugares que visité meses antes, las redes sociales no es mi vida diaria. No es mi vida la que comparto”, mencionó.

Galilea Montijo en videoconferencia con el programa (Foto: captura de pantalla)

Contagio de COVID-19

La conductora tapatía se reintegró al programa de Hoy el pasado 10 de marzo, donde fue recibida con alegría por Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Arath de la Torre.

“Bienvenida a este programa como invitada, ahora sí eres la bichota”, dijo “El Negro” Araiza.

Galilea Montijo confirmó su segundo contagio el lunes 22 de febrero, en una transmisión desde su casa con el programa Hoy, donde mencionó los síntomas que presentó.

“Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar... Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Pedimos el laboratorio ayer a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva”, mencionó en la transmisión.

Galilea Montijo dio positivo a COVID-19 (Foto: Instagram @alileamontijo)

Respecto a los síntomas, relató que fueron similares a los de la primera vez que padeció la enfermedad.

“Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer mi esposo salió negativo, gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina”, comentó entre risas.

Fue el pasado 12 de noviembre, cuando la conductora confirmó su contagio por primera vez en su cuenta de Instagram.

“Hola a todos!!! Los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de COVID-19 resultó positiva, Gracias a Dios en casa estamos bien. Les dejo besos y Feliz noche”, escribió en su cuenta oficial, junto a una sticker con la leyenda “Social distance”, escribió en su perfil.

Galilea espera que sea esta la última prueba a la que se somete

Una semana después de confirmar su primer contagio, compartió a sus seguidores una imagen de cuando se sometió a su último test.

“Última prueba, espero sea negativo”, escribió la integrante de Televisa para acompañar el clip. “Hoy me sentí mucho mejor”, añadió sobre su estado de salud.

Durante su primer contagio, la conductora informó que presentó algunas secuelas derivadas de la enfermedad.

Galilea prueba covid (Foto: Instagram@galileamontijo)

“Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien”, declaró en aquella ocasión.

Andrea Legarreta fue la primera conductora de la transmisión matutina en dar positivo, durante los últimos días de agosto de 2020.

