Atrapados entre la pobreza y el narco: una mirada a los “Plebes”, los sicarios millennials de Sinaloa

trailer del documental "Los Plebes", los sicarios adolescentes de Sinaloa retratados en el documental del venezolano Eduardo Giralt Brun y el mexicano Emmanuel Massú

Cientos de niños, adolescentes y jóvenes están pisando los lugares que habitaron “El Chapo” Guzmán, el “Mayo” Zambada y otros tantos capos de la droga, sin embargo en el futuro incierto de los cárteles lo más probable es que terminen en la cárcel o en la muerte. El documental Los Plebes, retrata un acercamiento a la vida de estos jóvenes sicarios en Sinaloa.

Se les llama “plebes” a los niños en el norte de México, y este también es el título de este trabajo cinematográfico de Eduardo Giralt Brun y a Emmanuel Massú para poner el foco sobre un sector fuertemente golpeado por el ascenso de los cárteles en Sinaloa desde hace décadas. Como mensajeros, guardias o sicarios, los plebes son la carne de cañón del crimen organizado; trabajos que, a pesar de proyectar una corta expectativa de vida, reúnen en sus filas a casi medio millón de jóvenes.

Pero Los Plebes no se aproxima al tema con un enfoque periodístico o de denuncia, sino que se mueve por un terreno más bien pantanoso, enriquecido por su ambigüedad. Su narrativa no opera a través del testimonio, los realizadores optan por el acompañamiento y el registro de las actividades de sus anónimos protagonistas mientras andan por aquí y por allá, atentos a los retos virales en el celular, jugando con sus mascotas o limpiando y preparando sus armas. La indagación no es, por tanto, sobre sus funciones en el trabajo o sobre el manejo de esas redes, sino por lo que hacen en su tiempo libre.

Los Plebes reconcilia la personalidad del adolescente común con la del joven sicario, problematizando sin juicios morales, el entendimiento de la violencia. Las imágenes son la de un país en guerra, pero su tratamiento las aleja del melodrama y la condescendencia apelando a un punto de vista personal hacia aquellos que siempre son dibujados como simples víctimas o villanos.

“Yo he perdido amigos, he cargado sus cajones. Hemos estado juntos en la escuela desde la primaria, sus vidas terminaron antes que la mía. Es un contexto de familias y generaciones, familiares que vienen con rango al interior de la organización. Otros, viven en una precariedad que enseña a cobijarte en la organización” relató Emmanuel en entrevista para la UNAM.

Los niños, adolescentes y jóvenes se ven inmersos en lo que tienen a su alrededor, donde el narco tienen una influencia determinante en varios estados del norte Crédito: (Instagram el7ven)

“Es una confrontación de realidad, viví lo mismo que ellos, mi barrio tiene mucha opulencia de la organización. Poder tener otras decisiones y opciones de vida, dejar amigos atrás, es algo que intentamos retratar en Los Plebes. Es el reflejo de un ser interior mío, yo crecí en esto pero tuve la manera de decidir hacer otras cosas. Fue revelador. Esperamos mostrar esa humanización”, añadió.

El documental intenta retratar la humanidad de estos muchachos, su intimidad.

"Aunque tienen la cara dura y su pechera no la atraviesan las balas, tienen la emoción de abrazar un perro, sentir un afecto a las personas que los rodean", aseguró uno de los documentalistas Emmanuel Massú Crédito: (Instagram el7ven)

“En las últimas décadas, ha habido muchos filmes, imágenes en nuestras pantallas de cómo es el narcotráfico. Eso nos ha llevado a normalizar que todos son psicópatas o millonarios. Líderes y superhéroes. La película retrata esa parte que no genera morbo, lo que no genera odio a los personajes.

“A raíz de todo esto, ¿cuántos no odian lo que hace otro humano orillado por su situación? No es excusa, ni puntos de ventaja. El crimen ha dejado miles y miles de víctimas, pero no se habla del lado gubernamental. Podríamos debatir todo el día sobre eso, lo más real es lo que se ve en Los Plebes, eso es lo real: plebes que aunque tienen la cara dura y su pechera no la atraviesan las balas, tienen la emoción de abrazar un perro, sentir un afecto a las personas que los rodean, una mujer o lo bonito del cielo al atardecer. Esta sistematización del narcotráfico nos ha llevado a decir “todo es psicopatía o dinero y poder”, expresó Massú.

Su estreno será gratuito el domingo 21 marzo, a las 11:00 horas, por las plataforma Cinépolis Klic, MUBI o el sitio de la Filmoteca de la UNAM compitiendo en la sección “Ahora México”, en el marco de la 11 edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM), a efectuarse del 18 al 28 de manera virtual.

