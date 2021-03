Pese a denuncias, Félix Salgado Macedonio prometió que el 50% de su administración será con mujeres

(Foto: Cuartoscuro)

Pese a las denuncias y las movilizaciones por parte de las mujeres mexicanas, la campaña de Félix Salgado Macedonio continúa en tierras guerrerenses y este domingo en un acto público realizado en Xaltianguis el candidato de Morena ofreció que, en caso de ganar la contienda, el 50 por ciento de los cargos a nivel estatal serán ocupados por mujeres.

“A partir de 2021, todos los gobiernos están obligados a cumplir con la paridad de género. Tanto a nivel nacional como internacional la mujer se ha empoderado, que ocupe secretarías transversales, pero con presupuesto, es un derecho que ellas se han ganado desde hace muchos años”, comentó en entrevista con el reportero Javier Trujillo, del periódico Milenio.

Por otro lado, Salgado Macedonio también habló sobre los temas de seguridad y el panorama actual de las autodefensas en el estado de Guerrero. Ante este contexto, Salgado Macedonio señaló que si llega a ganar lo más viable es que las Policías Comunitarias se tienen que regular, ya que se debe de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Cabe señalar que el plan de gobierno de Salgado Macedonio está dedicado a apoyar el campo y un censo de salud para los guerrerenses (Foto: Cuartoscuro)

“Podríamos coordinar este trabajo de seguridad, pues no es el objetivo de que desaparezcan, sino que haya un enroque en cuestión de seguridad pública”, sentenció Félix Salgado Macedonio.

Cabe señalar que el plan de gobierno de Salgado Macedonio está dedicado a apoyar el campo y un censo de salud para los guerrerenses.

ANTECEDENTAS DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO

Basilia Castañeda, presunta víctima de violación de Félix Salgado Macedonio, informó que ya no continuará la acción penal que tiene en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

A través de un comunicado, la presunta agraviada detalló que a pesar de que el abogado Javier Olea la represente pro bono (sin cobrarle), le resulta insostenible proseguir con el caso que recientemente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero declarara sin vigencia para ejercer acción penal.

“Quiero informar también que he pedido al Lic. Olea, a quien le estoy profundamente agradecida por su disposición y acciones llevadas a cabo, que no continúe con la representación en la causa penal que él había ofrecido apoyar pro bono”, explicó en el boletín.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar. Sin embargo dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia”, abundó.

Así fue la reunión de Salgado Macedonio con dirigentes estatales de Morena previo a su nombramiento (Foto: Facebook / MarcialRodriguezS)

En una conferencia de prensa, De los Santos Barrila especificó que en la fiscalía que dirige hay dos denuncias en contra del senador con licencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una continúa en proceso de “perfeccionamiento” y la otra ya no tiene vigencia jurídica.

“Se ha buscado establecer contacto con la víctima directa y con quien la asiste directamente para hacerle saber que la Fiscalía General cuenta con la capacidad necesaria para brindarle atención legal, asistencial, médica y psicológica especializada”, refirió el fiscal en lo relacionado a la carpeta 12030270100002020117, iniciada por la presunta víctima que se identifica como “JDG”.

SEGUIR LEYENDO