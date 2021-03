“Brozo” bajo fuego: Víctor Trujillo se defendió de quienes lo acusan de “acosador, violador y misógino”

El comunicador Víctor Trujillo se defendió en redes sociales tras ser criticado por "objetivizar" y "sexualizar" a mujeres en sus programas (Foto: Juan Pablo Zamora/ Cuartoscuro)

Luego de que se ratificara la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por Morena, uno de los principales críticos del gobierno de la “Cuarta transformación”, Víctor Trujillo, dio su opinión al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador se defendió ante la campaña que pretende “diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero”, indicó.

Asimismo, señaló que su trabajo de actor se basa en interpretar personajes, por lo que no es acosador, violador o misógino.

Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor. Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre

Víctor Trujillo señaló que su trabajo de actor se basa en la interpretación de personajes (Foto: captura de pantalla / Twitter@V_TrujilloM)

Esto luego de que usuarios en redes sociales arremetieran contra Víctor Trujillo por una serie de acciones que hizo bajo el personaje “Brozo” en televisión abierta. Anteriormente, el también comediante era el conductor de un programa en el que aparecían mujeres con poca ropa, situación que, para muchos, representa violencia de género al sexualizar y objetivizar a quienes ahí aparecían.

No pasó poco tiempo para que otras personas del medio público criticaran de nueva cuenta al comunicador por su declaración, considerando que además de denunciar los ataques para “diluir” el escándalo de Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con cinco acusaciones de violación, debía reconocer que el personaje Brozo sí incluía ese tipo de violencia contra las mujeres.

“¿Te imaginas que denunciara esa evidente operación con la que buscan diluir el escándalo de FSM al tiempo que sí reconoce que el personaje de Brozo incluía una rutina de normalizada degradación de las mujeres, misma que ahora ve con claridad y ya no replicaría? Sería pedir mucho”, expresó el antropólogo y politólogo José Ignacio Lanzagorta.

“Tú eres un conspicuo y tenaz ejemplo de la misoginia que contribuye sustancialmente a la cosificación y deshumanización de las mujeres. No tienes cara para venir a dar lecciones de nada, sinvergüenza”, escribió @tannnit en Twitter.

Usuarios en redes sociales criticaron la respuesta de Víctor Trujillo tras recibir señalamientos por actitudes sexistas en sus programas (Foto: captura de pantalla / Twitter@tannnit)

Y es que, fue el conocido productor de televisión y ferviente seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Epigmenio Ibarra, quien anteriormente había hecho señalamientos a Víctor Trujillo por el personaje de “La Renata” y otros más que aparecían en sus programas.

“Veo esto en la red. Y pensar que Victor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban”, tuiteó el fundador de Argos Comunicación.

Sin embargo, Ibarra no es el único que ha arremetido contra Brozo debido al trato que les daba a las mujeres durante sus programas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, varios internautas criticaron las acciones del comediante a través de redes sociales, ya que por este medio, Trujillo exhortó a las mujeres a marchar y a movilizarse.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!” apuntó el comediante en un vídeo compartido por Kenia López Rabadán, senadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Víctor Trujillo "Brozo" y el periodista Carlos Loret de Mola se han posicionado como los críticos más fervientes del gobierno de López Obrador (Foto: Captura de pantalla LatinUs)

En defensa del comunicador, el columnista Fernando Belaunzarán señaló que nunca ha existido una denuncia en contra de Víctor Trujillo, pues tanto él como las actrices con las que colaboró “representaron sus papeles con profesionalismo”.

Muchas mujeres han trabajado con @V_TrujilloM y ninguna lo ha acusado siquiera de haberle faltado al respeto. Lo que les he escuchado es cariño, camaradería y gratitud. Tanto él como las actrices representaron sus papeles con profesionalismo. No distraigan. El tema es Salgado

