Epigmenio Ibarra mordaz contra “Brozo”: “Un payaso que se disfraza de periodista... se vende al viejo régimen”

(Foto: Cuartoscuro)

“Un hombre que se disfraza de payaso. Un payaso que se disfraza de periodista. Un periodista que se vende al viejo régimen”, es lo que el productor Epigmenio Ibarra escribió este lunes en su cuenta de Twitter.

El productor mexicano no menciona los nombres de a quiénes se está refiriendo en su tuit. Sin embargo, en las últimas semanas Ibarra, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, se han dirigido polémicos mensajes por medio de las redes sociales.

Apenas el viernes pasado el productor cuestionó al personaje “Brozo”, por conductas consideradas machistas, y escribió: “Veo esto en la red. Y pensar que Víctor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban”, tuiteó Epigmenio Ibarra, quien es cercano al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ibarra posteó una fotografía donde se muestra que el comediante mexicano está encima de Ingrid Brans, apodada como “La Reata”, modelo argentina que acompañó al “Payaso Tenebroso” durante seis años en su programa televisivo El mañanero.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, varios internautas criticaron las acciones del comediante a través de redes sociales, ya que por este medio, Trujillo exhortó a las mujeres a marchar y a movilizarse.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!” apuntó el comediante en un vídeo compartido por Kenia López Rabadán, senadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Varios usuarios de Twitter lo tildaron de “hipócrita”, pues apuntaron que el personaje ha mostrado actitudes machistas y misóginas a lo largo de toda su trayectoria como comediante y comunicador dentro de la televisión mexicana.

Unos días antes Ibarra hizo criticó de la manera de trabajar de Carlos Loret de Mola, en donde señaló los polémicos episodios en los que el comunicador se ha visto involucrado.

“Nunca vi a Loret en el frente de guerra. Jamás en una manifestación. El no pisa la calle. Hasta los montajes para García Luna los hacía desde el estudio de TV. Se nota que ni a él ni a sus enviadas las han rociado jamás con gas pimienta”, publicó el productor.

Lo anterior, pareciera ser una respuesta a lo que Loret de Mola publicó horas antes, también en Twitter, sobre la jornada que se vivió este lunes por el 8M.

“No se va a usar nunca la policía”, prometió el presidente López Obrador. La historia fue muy distinta: golpes y gases contra madres de víctimas de violencia y feministas. Aquí la crónica de la batalla frente al “muro de paz”, escribió el comunicador dejando el link de la publicación.

El lunes pasado el productor expresó su molestia luego de que en redes sociales se reprodujera una versión según la cual había francotiradores en la azotea de Palacio Nacional para repeler la manifestación de mujeres en el Zócalo capitalino por el 8M.

“Hasta TT lo volvieron periodistas histéricos, medios al servicio de la derecha lo divulgaron internacionalmente, bots y fanáticos lo multiplicaron históricamente. No eran #Francotiradores ni fusiles eran inhibidores de señal. ¿A qué horas comienzan a ofrecer disculpas?”, se preguntó el productor, una figura muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Uno dispara balas y mata. El otro, un láser inofensivo para desactivar drones. Ni #francotiradores ni fusiles había en la azotea de Palacio Nacional. ¿A qué horas comienzan los periodistas a disculparse?”.

Esta no es la primera vez que el productor critica al comunicador mexicano, en febrero pasado escribió unos tuits para señalar a Loret de Mola, quien se encuentra enfrascado en una batalla con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con sus montajes, por encargo de crimínales como García Luna, con sus campañas de calumnias, ‘periodistas’ como Loret promovían linchamientos aprovechando el enorme poder de la TV y la radio. Eran y siguen siendo mercenarios que a cambio de dinero del erario destruían vidas”, escribió Ibarra en su cuenta en la red social.

En un siguiente mensaje acusó a Loret de pretender mostrarse como “mártir de la libertad de expresión” y celebró que el presidente de México lo exhiba.

SEGUIR LEYENDO: