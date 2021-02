“Siguen siendo mercenarios”: Epigmenio Ibarra se lanzó contra Loret de Mola tras conflicto con López Obrador

Loret, AMLO y Epigmenio Ibarra (Foto: Instagram@carlosloret/Cuartoscuro)

El productor Epigmenio Ibarra publicó la tarde de este viernes unos tuits para criticar al periodista Carlos Loret de Mola, quien se encuentra enfrascado en una batalla con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con sus montajes, por encargo de crimínales como García Luna, con sus campañas de calumnias, ‘periodistas’ como Loret promovían linchamientos aprovechando el enorme poder de la TV y la radio. Eran y siguen siendo mercenarios que a cambio de dinero del erario destruían vidas”, escribió Ibarra en su cuenta en la red social.

En un siguiente mensaje acusó a Loret de pretender mostrarse como “mártir de la libertad de expresión” y celebró que el presidente de México lo exhiba.

Epigmenio Ibarra no ocultó su molestia contra Loret de Mola

“En su indecencia y descaro cree que la gente ha olvidado sus montajes y la forma indigna en que, al servicio de García Luna, hacía y hace ‘periodismo’. Hoy AMLO-en su derecho-lo exhibe y exhibe su vileza”.

Ibarra hizo referencia al escándalo que persigue a Loret desde hace más de 15 años por haber presentado en su noticiario la simulación del arresto de Israel Vallarta.

“Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años: yo cometí un error periodístico, no me di cuenta de que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, señaló el periodista a través de un video difundido en su cuenta de Twitter el pasado 28 de octubre.

Otro tuit de Epigmenio contra Loret

Sin embargo, el conflicto con el presidente de México va más allá de ese caso.

En su conferencia matutina de este viernes, López Obrador hizo una revisión de la primera plana del periódico El Universal y se detuvo en la columna que Loret publicó en dicho medio.

El mandatario recordó la propuesta que le hizo hace tiempo respecto de cambiarle el departamento que tiene Loret en Miami por la plusvalía de su quinta en Palenque.

Video: Gobierno de México

“No ha aceptado la propuesta que le hice, es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya que se hacían en Palenque (Chiapas) para que en la Quinta de Palenque que me heredaron mis padres, pues aumentara de precio, Es decir, que obtuviera plusvalía, es una hectárea, como una casa.. Entonces le mandé decir y aprovecho para recordarle de que hiciéramos un trato: que le cambiaba lo que iba a obtener yo de plusvalía, por su departamento de Miami, no me ha dicho nada, no me ha contestado”, dijo el presidente.

Luego, AMLO leyó el título de la columna de Loret, “El linchador pide evitar linchamientos”, en donde el periodista señaló al mandatario por pedir el fin de los ataques contra Félix Salgado Macedonio, el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero que ha estado salpicado de polémica por las acusaciones de violación en su contra.

“¿Se sienten linchados ustedes? ¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica? Hablando también de linchamiento, ¿Quiénes son los profesionales del linchamiento?, no de ahora, de siempre.. profesionales del linchamiento. Acuérdense de este señor que hizo un montaje con (Genaro) García Luna como una película en donde estaban deteniendo a unos presuntos secuestradores, a una ciudadana de origen francés ¿se acuerdan de eso? que filmaron todo.. ¿Eso no es linchamiento? (...) ¿Por qué se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?”, cuestionó López Obrador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: