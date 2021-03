“No eran francotiradores”: Epigmenio Ibarra exigió disculpas a quienes difundieron versión sobre Palacio Nacional

Epigmenio Ibarra exigió disculpas a quienes difundieron información falsa respecto de los supuestos francotiradores en Palacio Nacional (Foto: @epigmenioibarra/Twitter)

El productor Epigmenio Ibarra expresó su molestia luego de que en redes sociales se reprodujera una versión según la cual había francotiradores en la azotea de Palacio Nacional para repeler la manifestación de mujeres en el Zócalo capitalino por el 8M.

“Hasta TT lo volvieron periodistas histéricos, medios al servicio de la derecha lo divulgaron internacionalmente, bots y fanáticos lo multiplicaron históricamente. No eran #Francotiradores ni fusiles eran inhibidores de señal. ¿A qué horas comienzan a ofrecer disculpas?”, se preguntó el productor, una figura muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un siguiente mensaje, el realizador de telenovelas como Nada Personal explicó a un usuario de Twitter la diferencia entre un francotirador y los inhibidores de señal.

“Uno dispara balas y mata. El otro, un láser inofensivo para desactivar drones. Ni #francotiradores ni fusiles había en la azotea de Palacio Nacional. ¿A qué horas comienzan los periodistas a disculparse?”.

Epigmenio Ibarra mostró así su molestia por el asunto de los francotiradores

El periodista Luis Cárdenas fue uno de los que reprodujo la información sobre supuestos hombres armados.

“Denuncian francotiradores en el techo de Palacio Nacional. De acuerdo a versiones no oficiales, serían elementos militares con ‘desestabilizadores de drones’ y no con armas de fuego. Al momento no hay postura oficial”, escribió pasadas las 17 horas.

El mismo Cárdenas compartió en un siguiente tuit las disposiciones de octubre de 2019 en Cámara de Diputados respecto del uso de inhibidores o bloqueados de señales celulares.

“La Cámara de Diputados aprobó prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen”, se leía en el boletín 2539. Al respecto, Cárdenas señaló: “Sobre los ‘francotiradores’ y el supuesto uso de bloqueadores de drones, vale la pena echar un ojo a la ley”.

Inhibidores de Señal dron (Foto: Captura de pantalla/Twitter@mirisflais)

El presentador Jorge Berry también tocó el asunto. “Ahora sí, fuera máscaras. @lopezobrador_ nos muestra lo que piensa del feminismo y las mujeres. Gas lacrimógeno, francotiradores, GN y granaderos. La pobre de @Claudiashein ya no sabe cómo justificar. El crudo rostro del autoritarismo en México. Esto no se puede tolerar”.

El tema pronto comenzó a tener eco en redes sociales, así que Jesús Ramírez Cuevas, vocero de presidencia, publicó un mensaje para aclarar cualquier malentendido.

“Respecto a las fotografías que circulan de la azotea de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca hubo personal armado. Se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad”.

También Jenaro Villamil, , presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), aclaró que todo se trataba de #FakeNews.

El gobierno aclaró que nunca hubo francotiradores en la azotea de Palacio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

“Es falso que hayan francotiradores desde Palacio Nacional como se divulgó en varias cuentas en redes sociales. El vocero @JesusRCuevas desmintió y aclaró que se trató de personal de resguardo e inhibidor de drones”, señaló.

Durante la jornada de este lunes también hubo reportes del uso de gas lacrimógeno y gas pimienta en contra de las mujeres manifestantes.

Por ahora, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no reportó a personas desaparecidas en el perímetro del Zócalo durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer.

“Tras una revisión conjunta, realizada por esta #CDHCM y la Brigada Marabunta @BrigadaMarabunt, no encontramos indicios de personas manifestantes desaparecidas en el perímetro del Zócalo durante la marcha #8M2021″.

