Basilia Castañeda, presunta víctima de Salgado Macedonio, pidió la protección de organismos internacionales

Basilia Castañeda, presunta víctima de Salgado Macedonio, pide protección internacional

Basilia Castañeda Maciel, una de las mujeres que acusa a Félix Salgado Macedonio de haberla violado, reveló que se ha visto en la necesidad de pedir protección a mecanismos nacionales e internacionales, debido a que se encuentra en un entorno de violencia.

A través de un video publicado por la agencia CIMAC Noticias, Basilia detalló que desde el pasado 5 de enero, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena -partido al que ella pertenece- medidas cautelares para protegerla, pero esto no ha ocurrido.

“Quiero decir que el daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y al encubrimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Y que me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan”, señaló.

Señaló que a partir de ahora, solo dará información mediante medios especializados en mujeres como CIMAC Noticias (que difundió el material) y SemMujeres, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que la mujer es manipulada y todo se trata de “politiquería” derivada del actual proceso electoral.

“El fundador del partido de Morena, del cual también yo soy fundadora, el señor presidente dice que me manipulan, que me usan para otros intereses. A partir del día de hoy, solo usaré estos dos espacios de noticias de mujeres… Ustedes han tratado de señalar que la hija de mi esposo soy yo, promoviendo la campaña a senador Félix Salgado Macedonio en 2018. Ese hecho fue tan doloroso para mí que sus hijas se enteraron de eso al igual que todos ustedes, cuando decidí dar la cara públicamente este año. Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños, da vergüenza hasta donde simpatizantes y militantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos”, enfatizó.

Basilia Castañeda señaló que se busca desacreditar los dichos de una mujer, lo que -dijo- es contrario a los principios de Morena.

“Su imaginación para buscar desacreditar el dicho de una mujer tanto como defensora de derechos políticos, como víctimas de violencia sexual en el ámbito político, entristece, pues es completamente contrario a los principios con los cuales fundamos el partido de Morena”, puntualizó.

En el clip de 4:27 minutos de duración, Basilia Castañeda expuso que desde el 5 de enero pidió medidas de protección a la CNHJ, solicitud que ha hecho en cuatro ocasiones sin obtener respuesta favorable.

“No solo no me han dado medidas cautelares para protegerme ante todas las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena, sino que ha sido humillante la forma en como me convocaron, a escuchar mi testimonio, sin estar presentes, sin tomarlo en cuenta ahora en su resolución del procedimiento de oficio”.

El lunes 15 de febrero, Basilia fue citada a comparecer ante el órgano interno de Morena. En esa ocasión, sin la presencia de ninguno de los cinco integrantes de la Comisión y por cerca de cuatro horas, Basilia relató la violencia de la que fue víctima hace 22 años. Allí se enfrentó a cuatro abogados del político que intentaron interrogarla para echar abajo su testimonio.

A inicios de 2021, Salgado Macedonio enfrentaba dos denuncias penales por el delito de violación sexual. Una de estas era la de Basilia, expediente que fue enviado por la FGR a la Fiscalía estatal, instancia que enero lo desechó porque, aseguró, prescribió la acción penal. La otra denuncia fue presentada en 2016 y ratificada en 2017 por una mujer que trabajó con el candidato cuando él era director del periódico La Jornada de Guerrero.

(Foto: Twitter @FelixSalMac)

El pasado mes de enero, el exfiscal guerrerense Xavier Olea reveló a los medios que sobre el expediente de 2016, hubo elementos para detener a Salgado Macedonio en 2018, cuando fue candidato y ganó la elección para ser senador por seis años. En esa ocasión, según el dicho de Olea, el gobernador Héctor Astudillo le pidió detener el proceso y no arrestar al morenista. A cuatro años de esta denuncia, este 1 de marzo el actual fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel, informó que la investigación sigue abierta y están recabando pruebas.

Además de las denuncias penales, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había dos procesos en contra del experredista, uno de los cuales sigue abierto.

El primero se trataba de una investigación de oficio que se abrió en enero a solicitud de la consejera Zazil Carreras, quien consideró necesario una investigación después de las diversas publicaciones periodísticas sobre la presunta violencia sexual que ejerció Salgado Macedonio. Este proceso, en el expediente CNHJ-GRO-014/2021, fue resuelto el 26 de febrero, cuando se determinó que los agravios contra el político eran infundados.

El fin de semana pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena señaló que “los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos”, es decir, no se sancionó o inhabilitó al político, solamente se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) repetir el proceso de selección, en el que puede volver a competir Salgado Macedonio.

En una primera instancia, la CNHJ tenía como objetivo proponer un proyecto que inhabilitaría a Félix Salgado Macedonio como candidato del partido en Guerrero debido a las acusaciones que tiene en su contra.

Al día siguiente -el lunes 1 de marzo-, Morena informó de la realización de nuevas encuestas para elegir al candidato o candidata al gobierno de Guerrero, en cuyo proceso volverá a participar Salgado Mecedonio.

SEGUIR LEYENDO: