Caso Salgado Macedonio está bajo advertencia de mujeres de Morena:“¡No quitaremos el dedo del renglón!”

(Foto: Graciela López / Cuartoscuro)

Luego de que Morena quitara la candidatura a Félix Salgado Macedonio por acusaciones de abuso sexual, mujeres y simpatizantes que integran ese partido exigieron no dejar que el excandidato vuelva a registrarse como contendiente a la gubernatura de Guerrero.

A través de un un posicionamiento difundido en redes sociales, reconocieron la decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) para reponer el proceso de evaluación de aspirantes a gobernar Guerrero. No obstante, “no quitarán el dedo del renglón” sobre la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la elección de la candidatura para la entidad mencionada.

“¡No quitaremos el dedo del renglón! Nos importan las mujeres, nos importan las víctimas, nos importa Morena #MorenaConLasMujeres”, destacaron. Además, reconocieron la resolución de su partido, pero dijeron que se mantendrán “alertas” ante la ambigüedad, cuando mencionan al excandidato como figura agraviada a quien ha sido acusado de violador sexual.

(Foto: Cuartoscuro)

“Por ello, una vez más como mujeres de Morena comprometidas con la eliminación de todo tipo de violencias contra las mujeres, nos ponemos del lado de las víctimas y recordamos que el perfil de Félix Salgado Macedonio no cuenta con la ética, reputación, probidad ni integridad que Morena exige en sus estatutos y principios para participar en nuestro partido”, se lee en el pronunciamiento que dieron a conocer ayer.

En ese sentido, militantes y simpatizantes de Morena exigieron al partido que no se le dé oportunidad a Salgado Macedonio de volver a registrarse como aspirante al Gobierno de Guerrero. Asimismo expresaron su confianza en que la Comisión Nacional de Elecciones no lo registrará, por no cumplir con el requisito de idoneidad, probidad y por las denuncias penales que pesan en su contra.

Sin embargo, durante los últimos minutos de ayer, sábado 27 de febrero, la CNHJ de Morena anunció que Salgado Macedonio no se encuentra inhabilitado como servidor público.

En un comunicado oficial emitido por el órgano interno del partido político, se aclaró que luego de analizar los agravios uno, tres y cuatro incluidos en el expediente CNHJ-GRO-014/2021, por los que es acusado el guerrerense, se llegó a dicha conclusión, así que puede participar en cualquier contienda interna para ser elegido como candidato por Morena.

(Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, mencionaron que tampoco existe un antecedente penal en contra de Salgado Macedonio y se remarcó que todo el procedimiento se realizó bajo la presunción de inocencia establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La CNHJ de Morena también indicó que por el agravio dos, no se puede afirmar que Félix Salgado Macedonio carece de buena fama pública, ya que todas las evidencias recabadas por la institución se basaron en notas periodísticas y no en materia penal.

“Esta comisión tiene la facultad de velar por el respeto de los principios democráticos de Morena contemplados en el artículo 49, inciso b), de nuestros Estatutos, por lo que ordena a la Comisión Nacional de Elecciones subsanar el procedimiento a partir de la etapa de valoración del perfil del candidato en el Estado de Guerrero, ya que el dictamen realizado por la Comisión Nacional de Elecciones no posee la fundamentación ni motivación necesaria para determinar la candidatura del ciudadano de referencia”, se lee en el boletín oficial.

Finalmente, refirieron que la Comisión Nacional de Encuestas deberá realizar una consulta en el estado de Guerrero para la valoración del perfil, por lo que el resultado será considerado por la Comisión Nacional de Elecciones para emitir un dictamen al respecto.

