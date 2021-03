“Ahora se disfrazan de feministas”: AMLO señaló que “conservadores” quieren cooptar la lucha de las mujeres

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes recordó que el Día Internacional de la Mujer no es para felicitarlas, sino para conmemorar las luchas de las mujeres. Destacó la participación de las mujeres en las tres transformaciones del país, y subrayó que no está en contra del movimiento feminista, pero si de la corrupción , la manipulación y la hipocresía.

Señaló que el movimiento feminista “es un movimiento justo de lucha en favor de las mujeres”. “Estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos”, sentenció.

López Obrador también dijo que ya rompió el pacto, “pero el pacto con la oligarquía, y eso los trae muy molestos; el pacto de no cobrarle impuestos a las grandes corporaciones”.

Cuestionó que, hombres y mujeres que nunca defendieron a las mujeres, y anteriormente callaron ante crímenes como el cometido contra Ernestina Asencio, en Veracruz; o las muertas de Juárez; ahora se vuelvan feministas y ataquen al gobierno.

“Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear y eso los trae muy molestos, el pacto de cobrarles impuestos a las grandes corporaciones...

Entonces están molestos y se vuelven ambientalistas, aunque nosotros no hemos dado ni una concesión minera, no permitimos el fracking, tenemos el programa Sembrando Vida , que es el programa más grande de reforestación...

Y es algo parecido a esta manipulación, lo que hacen con el movimiento feminista, que es algo justo, noble, entonces lo quieren cooptar hombres mujeres que nunca han defendido a las mujeres... es cosa de preguntarnos cuando se da la violación de la señora Ernestina Asencio en la sierra de Zongolica: cuántos reportajes hizo Televisa, Tv Azteca, o Reforma o Milenio.

Qué pasaba desde antes con las muertas de Juárez, qué hacían los medios: silencio cómplice, entonces ahora estan contra nosotros pero debe de quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres y de garantizar los derechos a las mujeres, no estamos en contra del feminismo; estamos en contra del autoritarismo de la manipulación, de la hipocresía, de la corrupción, de las injusticias, por eso tenía interés en hablar del tema”, indicó el mandatario mexicano.

El mandatario mexicano aseguró que los conservadores " ahora se disfrazan de feministas” , y se enojan porque se colocaron vallas en Palacio Nacional, de cara a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

“Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia. No queremos que se lastime ni se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta”, dijo.

Información en desarrollo...