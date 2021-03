Por qué Naasón Joaquín García, controvertido líder de la Luz del Mundo, volverá a tener acceso a sus cuentas

El Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la entidad federativa de Jalisco ratificó la suspensión definitiva con el objetivo de que se le permita acceder a nueve cuentas bancarias mientras se resuelva su juicio (Foto: REUTERS/Ringo Chiu)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que por la orden de un juez se descongelaron las cuentas de la iglesia La Luz del Mundo. Fueron bloqueadas en el mes de marzo del 2020.

El apóstol Naasón Joaquín García tendrá acceso a sus recursos financieros. El líder religioso se encuentra detenido en Estados Unidos y es acusado de 36 cargos de violación, abuso sexual, y trata de personas.

La organización religiosa promovió un juicio en contra de la inclusión de García a la Lista de Personas Bloqueadas, informó la UIF. El Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la entidad federativa de Jalisco ratificó la suspensión definitiva con el objetivo de que se le permita acceder a nueve cuentas bancarias mientras se resuelva su juicio.

No obstante, el desbloqueo no implica que su nombre sea eliminado de dicha lista: la institución no tiene acceso al Sistema Financiero Nacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso un recurso de revisión y solicitó que sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): esto, por no considerarse la inclusión realizada en cumplimientos a compromisos de carácter internacional asumidos por México, por ir en contra de la sentencia que en lo principal resolvió el amparo, y en prevención a la continuación y comisión del delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Desde el año 2019, y en uso de sus facultades, la UIF presentó distintas denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de la iglesia La Luz del Mundo y personas vinculadas por la presunta comisión de hechos con apariencia de delito.

Un par de fincas colindantes a la orilla del río Potomac, en Maryland, al sur de Washington D.C., fueron el último refugio secreto de Naasón Merari Joaquín García, quien se hacía llamar “Apóstol de Jesucristo en la Tierra” y líder de la Iglesia La Luz del Mundo.

Compró la primera de unos 12 mil metros cuadrados en 2017 y la segunda en 2019 y, sumadas, le costaron un millón y medio de dólares, según registro oficial.

Esta religión, nacida en México hace más de 90 años, se ha extendido, según sus jerarcas, a 58 naciones y cuenta hoy con más de 5 millones de feligreses.

En 2014, Naasón sucedió a su padre, el profeta Samuel Joaquín, quien fue cabeza de la religión por medio siglo. Samuel, a su vez, había heredado el liderazgo del suyo, Eusebio Joaquín González, un hombre de Jalisco que había fundado La Luz del Mundo en 1926, luego de que Dios se le apareciera y le encomendara restaurar la iglesia cristiana primitiva.

Fue Samuel quien en los años noventa, le había dado la tarea a su hijo Naasón de impulsar la expansión de La Luz del Mundo en California. Y el heredero cumplió con creces la misión, pues la iglesia cuenta allí con medio centenar de recintos religiosos.

El templo principal está en Los Ángeles, la principal ciudad de ese estado, en el número 4745 de la Calle Primera. A sus alrededores hay por lo menos 12 viviendas, valoradas en más de 9 millones de dólares, que en algún momento han ocupado Naasón, sus hermanos o su círculo más cercano.

Justo detrás del templo hay un edificio de tres pisos, avaluado en un millón 425 mil dólares, donde ha funcionado la sede de BereaVisión, una asociación sin fines de lucro fundada en 2009, que Naasón Joaquín diseñó para transmitir la doctrina de la Luz del Mundo por radio y video, cuando él era ministro general de La Luz del Mundo en Los Ángeles. A la vuelta, hay otras 6 propiedades, las más grande de ellas una mansión de tres niveles, varias recámaras y siete baños, cuyo valor en el registro público es de 859 mil dólares, pero que distintas agencias inmobiliarias dicen vale más el doble.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), socio de la investigación periodística transnacional Paraísos de Dinero y Fe, encontró, en una revisión de los registros públicos de seis estados de Estados Unidos, 35 inmuebles que han disfrutado Naasón y su familia en Estados Unidos, valorados comercialmente en más de 26 millones de dólares. En México, las autoridades de ese país han identificado que La Luz del Mundo ha adquirido otros 51 inmuebles entre 2004 y 2018.

¿De dónde proviene el dinero para adquirir tantos inmuebles? Las autoridades mexicanas sospechan de un esquema de lavado de dinero y evasión fiscal, que habría permitido el enriquecimiento de Naasón Joaquín y de su círculo más cercano. De ahí, que el pasado 6 de agosto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que había formalizado ante la Fiscalía General de la República una denuncia por estos presuntos delitos contra la Luz del Mundo y su apóstol Naasón Joaquín.

En Estados Unidos, ex integrantes de la iglesia han denunciado en febrero y julio pasados, ante la justicia, que el Apóstol Joaquín y su familia supuestamente han desviado donativos de feligreses para acumular propiedades y tener una vida de lujo. Incluso una de las ex seguidoras denunció el contrabando de miles de dólares en la frontera de México y Estados Unidos.

