Así ridiculizaron la intervención de un diputado del PT en el debate por legalizar la marihuana

Por qué un diputado del PT fue la burla en redes tras la legalización del uso lúdico de la marihuana (Video: Twitter/@LaMalaC)

Durante el debate en la Cámara de Diputados por la legalización del uso lúdico de la marihuana en México, se dieron diversas escenas y argumentos que más tarde fueron ridiculizados por las redes sociales.

Tal fue el caso de la intervención del diputado José Luis Montalvo, quien luego de poner sobre la mesa su posicionamiento ante la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, llamó a la manifestación de sus ideas a través de gritos en coro.

“Derechos humanos para los mariguanos”, “Pachecos unidos jamás serán vencidos” y “La mota legal eleva la moral”, fueron las frases que gritaron algunos de los presentes a petición de Montalvo.

La escena fue caricaturizada más tarde en Twitter, donde la usuaria @LaMalaC editó el video junto a una escena de un programa de comedia mexicano de mediados de la década de los 90 y principios de los años 2000.

Algunos de los comentarios que recibió la publicación fueron: “La política en México no necesita parodia... Ya lo es”; “Imagínate vivir en Suiza y perderte esta joya 3er mundista?”; “Parece chiste, pero es anécdota”; “Para nada es gracioso. Para eso se les paga? Se burlan de todos!”, “No. No, no es cierto. Me rehuso a creer que eso es real. Por favor, dime que es una producción mala de la tv”.

Diputado José Luis Montalvo del PT (Foto: Twittter/@JoseLuisMon39)

El videoclip fue extraído de un programa llamado “Puro Loco” que produjo y transmitió TV Azteca desde 1995 y hasta 2007, donde había destacadas estrellas de la comedia como Amaranta Ruiz, Juan Carlos Méndez, entre otros.

En éste, Méndez interpreta a un personaje conocido como el “compañero miembro” o simplemente “miembro”, quien supuestamente es el presidente de la “Organización General de Trabajadores (OGT)”, la parodia de un sindicato mexicano.

Además de sus abusivas hazañas y las constantes humillaciones a las que sometía a sus representados, el “compañero miembro” era constantemente vitoreado, dichas porras, además, tenían su coreografía.

“Se ve, se siente, el miembro está presente” y “Se ve, se siente, es nuestro presidente”, eran los gritos que constantemente lanzaban los supuestos trabajadores para su representante.

Además, al finalizar los sketches, el “miembro” tenía que abandonar las sesiones entre chiflidos, insultos y lechugazos, porque los trabajadores daban cuenta de sus abusos.

MEX6633. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 09/03/2021.- Una mujer carga hoy una planta de marihuana durante una marcha en una de las principales avenidas de Ciudad de México (México). Activistas del Movimiento Cannábico Mexicano y consumidores marcharon este martes para exigir a los legisladores una ley de consumo lúdico que respete sus derechos, horas antes de que la Cámara de Diputados vote este miércoles el dictamen que regula el uso recreativo de la marihuana. "Es uno de los principales reclamos que tenemos y uno de nuestros lemas: primero los derechos, después el mercado", explicó a Efe el activista Orlando Pacheco. EFE/Carlos Ramírez

La madrugada del jueves 11 de marzo, miembros de la Cámara de Diputados aprobaron en lo particular la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y sus diversas reformas con una votación de 250 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones.

Debido a que el dictamen avalado presentará modificaciones sustancialmente diferentes al proyecto avalado en el Senado en noviembre pasado, cuando concluya el proceso en San Lázaro, el documento deberá volver a la Cámara Alta, la cual estudiará las modificaciones realizadas y votará por su ratificación o por desecharlas.

Por la tarde, los diputados aprobaron en lo general el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que, además, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.

La Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que consta de 55 artículos, tiene por objeto la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos.

