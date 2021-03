Policía Bancaria en la mira: caerán cabezas por las detenciones en el Metro

Video: @Claudiashein / Twitter.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que solicitó la sustitución de mandos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), y del mismo director general de esta, José Arturo Blanco Hernández, tras la detención de cuatro fotógrafas en las instalaciones del Metro Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México, el pasado lunes durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Dijo que siempre que se actúe con abuso policial ella estará ahí y será la primera.

“Ayer pedí la destitución del jefe de la policía Bancaria y siempre que se actúe con abuso policial voy a estar ahí, voy a ser la primera; entonces no solo pedí la destitución de las personas que participaron, sino, la del jefe de la policía Bancaria”, aseguró la jefa de gobierno.

Mencionó que hace tiempo conocía a Blanco Hernández, sin embargo, no se puede permitir el abuso policial en la Ciudad de México, y menos en contra de periodistas.

Al frente de la Policía Bancaria e Industrial se encuentra el Comisario Jefe Elpidio De la Cruz Contreras, se informó.

Durante la marcha que se llevó a cabo el pasado lunes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, se agredió y detuvo a cuatro fotorreporteras, que cubrían la manifestación en el metro capitalino.

Las detenciones se llevaron a cabo al medio día, en el interior de la estación Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México, cuando las fotógrafas seguían la marcha de las mujeres.

Las mujeres fotoperiodistas que fueron agredidas son Sáshenka Gutiérrez, de la agencia EFE; Gabriela Esquivel, de 24 Horas; Leslie Pérez, del Heraldo de México; así como Graciela López, de Cuartoscuro. Las últimas dos fueron esposadas y retenidas contra la pared por parte de agentes policiales.

Sáshenka Gutiérrez explicó a la agencia EFE que los policías no las dejaban salir del suburbano, que habían cerrado el acceso “y nos volvieron a dar patadas, nos jalaron del pelo y no hicieron caso de que éramos prensa. Nos querían quitar las cámaras”, dijo la fotógrafa.

Dos de las fotorreporteras pudieron salir del metro, ayudadas por manifestantes, mientras las otras dos quedaron retenidas hasta que llegó la brigada Marabunta, una ONG defensora de la libre manifestación que intercedió ante la Policía.

Se dio a conocer que Leslie Pérez tenía algunos cortes en las manos, debido a las esposas que se le colocaron.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) aclaró, por medio de sus redes sociales, que las periodistas no estaban retenidas y aseguró que se investigaban los hechos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante la conferencia de prensa mañanera de este martes que tras la manifestación del lunes, no se cayó en “la trampa de la violencia” y se resistió frente a la provocación.

“Aprovecho para decir, que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y que se resistió frente a la provocación, quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación, que puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron”, dijo el mandatario mexicano durante la conferencia mañanera.





Al respecto de las enormes vallas que se colocaron desde el viernes al rededor de Palacio Nacional y otros edificios históricos, los cuales le costaron severas críticas, el mandatario informó que celebraba que las protecciones hayan “ayudado” a evitar confrontaciones graves entre policías y manifestantes. “Si no se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente”, mencionó.

