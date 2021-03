“No se cayó en la trampa de la violencia”: AMLO habló de las protestas por el 8M

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes, luego de las manifestaciones por el 8M, que no se cayó en “la trampa de la violencia” y “se resistió frente a la provocación”, además de agradecer a las mujeres policías que resistieron “estoicamente” las agresiones de las manifestantes, dijo.

“Aprovecho para decir, que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y que se resistió frente a la provocación, quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación, que puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...