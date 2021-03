La verdad detrás de los mensajes de auxilio que aparecieron escritos en dos billetes en Jalisco

La Fiscalía investigó los hechos y publicó un comunicado oficial este martes (Foto: EFE/ José Méndez/Archivo)

Este fin de semana, se viralizaron en redes sociales un par de publicaciones que desataron la alarma en Jalisco. En las imágenes, aparecían dos billetes de 200 pesos, y en cada uno de ellos había un mensaje de auxilio escrito a mano.

“Soy Alma Rosa Chávez. Estoy secuestrada en Avenida Belisario Domínguez 368 en Oblatos. 14 de enero de 2020″, se leía en el primer billete.

“Soy Ana María Contreras, estoy secuestrada en Josefa Ortiz, #1180 en Oblatos. 18/03/2021″, decía el segundo texto.

Aunque las dos leyendas llevaban nombres, direcciones y fechas diferentes, ambas remitían a Oblatos, una colonia ubicada en la ciudad de Guadalajara, capital del estado. Según el medio local que difundió la noticia, Jalisco Rojo, los billetes se expidieron en el mostrador de un banco y en un cajero automático, y en ese momento, las personas que recibieron el dinero leyeron los mensajes.

La preocupación que estalló en redes sociales llevó a la Fiscalía del Estado de Jalisco a iniciar una investigación de oficio.

“Para descartar cualquier hecho relacionado con personas privadas de su libertad, la Fiscalía inició una carpeta de investigación de oficio después de que circularan en redes sociales imágenes de billetes de 200 pesos mexicanos, los cuales tenían supuestos mensajes de ayuda de personas cautivas en domicilios de Guadalajara”, escribió en Twitter el organismo.

Uno de los escritos que apareció en uno de los billetes (Foto: Twitter)

Según el comunicado oficial, las pesquisas permitieron concluir que en las direcciones señaladas no se retenía a ninguna mujer en contra de su libertad. En una de las viviendas se llevó a cabo una inspección, pero el segundo domicilio no se localizó, porque no existía ningún edificio con esa numeración.

“Se confirmó que uno de los sitios no tiene relación con algún hecho que involucre a personas desaparecidas, mientras que del otro, tras una revisión minuciosa se constató que la numeración es inexistente”, agregó la Fiscalía.

En cuanto a los nombres que aparecen en los billetes, la procuraduría de la entidad reveló que no hay ninguna persona que conste en el registro de desaparecidos con esos datos, y que “no existe ninguna carpeta de investigación”. Además, explicó que el caso recuerda a una denuncia similar que se dio en 2015 en Argentina. Entonces, también apareció un billete en el que supuestamente una mujer denunciaba ser víctima de secuestro, pero el mensaje resultó ser falso.

Tras la agitación que la publicación generó en redes sociales, las autoridades pidieron a los medios de comunicación y a la sociedad “evitar difundir información no corroborada, y mantenerse informado a través de los canales oficiales”.

Imagen del segundo texto que se viralizó en redes (Foto: Twitter)

A pesar de que en esta ocasión todo apunta a que se trató de una falsa alarma, Jalisco es la entidad del país que lidera en número de desapariciones, según publicó en enero de 2021 la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entre diciembre de 2018 y el mismo mes del 2020 se contabilizaron allí 3,724 casos, lo que representa más del 22.6% del total. Le siguieron en la tabla Tamaulipas, (1,287) y Guanajuato (1,252).

Además, entre diciembre de 2018 y enero de 2021, Jalisco ocupó el lugar número 11 en la cifra de secuestros a nivel nacional. De acuerdo con los datos compartidor por la organización Alto al Secuestro, en ese período se registraron 87 raptos en la entidad, por detrás de los datos que se contabilizaron en Veracruz (692) el Estado de México (560); Ciudad de México (296); Puebla (151); Morelos (148); Michoacán (108); Guerrero (102); Zacatecas (97); Tabasco (96) Chihuahua (92).

SEGUIR LEYENDO: