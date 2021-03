“El presidente no entiende que no entiende el fondo del problema”: crítico análisis de Zepeda Patterson sobre la respuesta de AMLO a las mujeres

(Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

El mandatario Andrés Manuel López Obrador dedicó parte de la conferencia del 8 de marzo a hablar sobre la libre expresión y manifestación, el respeto, igualdad de género, el compromiso de su gobierno con las mujeres, entre otros temas.

Fueron cerca de ocho preguntas las que contestó al presidente y ante la solicitud de más cuestionamientos, López Obrador indicó a una reportera: “Quedas pendiente, corazón”. Y dio por concluida la conferencia que tuvo una duración de dos horas y 51 minutos.

Al respecto de esa escena, el periodista Jorge Zepeda Patterson escribió en su columna de opinión para el periódico Milenio que es una frase que expresó después de hablar de igualdad de género resultó contradictoria, “el Presidente no entiende que no entiende el fondo del problema”.

Y enfatizó que decirle “corazón” pareciera un dato menor y que no es una frase que ocuparía con un hombre. “El contexto en que AMLO utiliza la expresión no sexualiza a la mujer, como sí lo habría hecho si procediera de Félix Salgado Macedonio, pero en boca del Presidente y dirigido a una profesional de la información, termina ‘infantilizándola’”.

La ocasión previa en la que usó la misma expresión fue en septiembre del 2018, previo a una reunión con diputados de Morena, López Obrador fue cuestionado sobre los cinco diputados federales que pasaron del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Morena, vía por la que su partido concretó la mayoría absoluta a Cámara de Diputados.

El entonces presidente electo contestó: “No voy a hablar de eso, corazoncito. Voy a la reunión ahora con los legisladores, corazones, corazoncitos”. Posteriormente, puntualizó que su expresión era consecuencia del cariño que le tenía a las mujeres y, en general, al prójimo.

Zepeda Patterson refirió que López Obrador está convencido que mejorar las condiciones sociales de social es lo está haciendo “lo más útil a favor de la causa de las mujeres. Pero no entiende que la violencia intrafamiliar, los feminicidios y el arraigado abuso se alimentan de esa concepción que implícitamente las subestima”.

Puntualizó que el mandatario una incomprensión del tema, a lo cual se añade el apoyo Félix Salgado Macedonio en su candidatura al gobierno de Guerrero a pesar de las acusaciones por violación y abuso sexual, las que ha calificado son consecuencia de la periodo electoral, además, ha acusado que los conservadores se disfrazan de feminista y que las protesta comenzaron en el presente gobierno.

“Lo peor de todo esto es que se trata de un problema en el que el Presidente se metió por su propia iniciativa. Arrancó con sus desdeñosos comentarios hace un año a propósito de la convocatoria a un día sin mujeres, algo absolutamente innecesario […] Pero mientras López Obrador no haga un esfuerzo por entender las razones de la legítima rabia de tantas mujeres agraviadas, me temo que la fisura terminará profundizándose. Para los que hemos coincidido con las banderas que él asegura defender, constituye un motivo de tristeza y desilusión que el dolor de tantas mujeres no quepa en su cuarta transformación”, finalizó el periodista.

