8M: nueve de cada 10 mujeres perciben alta impunidad en casos de abuso y violación, reveló encuesta

En el marco del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, una encuesta reveló la amplia desconfianza al proceso de justicia para víctimas de abuso y violación sexuales, así como una profunda polarización ante las acciones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado con respecto a estas causas.

La casa encuestadora Enkoll da a conocer la encuesta “Credibilidad en las Víctimas”, donde se observa que si un hombre es acusado, en mas de dos ocasiones de violación o abuso sexual, 90% de las mujeres aseguran que le creerían a la víctima. A medida que aumenta el rango de edad, el porcentaje de mujeres que le dan credibilidad a las acusaciones es menor.

La credibilidad de las víctimas está apenas en el 38%, por encima del tercio de la opinión de las encuestadas (Foto: Cortesía Encuestadora Enkoll)

El 47% de las mujeres opinan que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya las causas de las mujeres y que el 60% de ellas aprueba el trabajo realizado por el titular del Ejecutivo Federal, en una cifra que revela que, a pesar de las amplias críticas contra la administración, el apoyo del sector se mantiene sólido.

En el estudio de opinión, se puntualiza que el mandatario mexicano también registró 41% de la población femenil que no lo apoya y 12% no sabe o prefirió no responder. En cuanto a la medición presidencial, 34% de las mujeres lo desaprueba y 6% no sabe o no quiso responder.

AMLO: "Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas" (Video: Gobierno de México)

Al detalle, se cuestionó a las entrevistadas (402 adolescentes y mujeres desde los 13 años) con la siguiente pregunta: “¿usted considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya las causas de las mujeres?”, a lo que 41% dijo que no las apoya y 12% no sabe o no respondió.

El documento también señala que cuando una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual el 56% de la sociedad no le cree a la víctima; 38% sí le cree y 6% no sabe o no respondió. El estudio en cruce por edad arroja que entre más edad los mexicanos le creen menos a la víctima.

El apoyo de AMLO hacia la causa de las mujeres fractura la opinión de las encuestadas (Foto: Cortesía Encuestadora Enkoll)

La percepción sobre la impunidad es muy alta. Asimismo, se descubrió con base en la encuesta que 90% de las mujeres pondera que quienes cometen violación o abuso sexual “se salen con la suya”, mientras que 8% indica que “pagan las consecuencias”. El 2% no sabe o no contestó.

Estas últimas cifras van en línea con la situación que vive el país, ya que México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018. “La cifra negra, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto, inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7%”, reveló el estudio.

Cuando hay acusaciones múltiples, las personas que sí creen en las víctimas se dispara (Foto: Cortesía Encuestadora Enkoll)

La encuesta de Enkoll fue realizada en una población nacional de 402 mujeres mayores de 13 años de edad, vía telefónica, entre el 4 y 5 de marzo de 2021, es decir, la semana pasada, cuando todavía no se habían colocado las vallas perimetrales en el Palacio Nacional.

La precisión en los resultados tienen un margen de error alrededor del +/-4.9% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores, aseguró la empresa. Los resultados están ponderados por un ajuste de rango de edad, finalizaron.

