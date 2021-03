“Nunca ha sido fácil para nosotras”: el mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller por el Día de la Mujer

Beatriz Gutiérrez Müller lamentó la negativa de Austria a devolver penacho de Moctezuma (Foto: captura de pantalla)

En la mañana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Beatriz Guitiérrez Müller, investigadora e historiadora, publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje para hablar sobre la lucha y emancipación de las mujeres.

En su mensaje, la escritora que está casada con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recordó la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la cual se celebró en Copenhague Dinamarca, evento en el que se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

“Nunca ha sido fácil para nosotras” es una de las primeras frases de su mensaje, el cual acompañó con una imagen del número 8 formado con flores en un fondo rosa además de la leyenda “Día Internacional de la Mujer”, su publicación tiene hasta el momento casi 4 mil “Me Gusta” dentro de esta red social.

Mensaje de Beatriz Guitiérrez Müller en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (Foto: Captura de pantalla de Instagram @beatrizguitierrezmuller)

“A lo largo de décadas, nuestras predecesoras y ahora, nosotras, hemos pedido al mundo: respeto, igualdad y equidad...”, escribió en la segunda parte de su mensaje.

Después continuó su texto enumerando a varias mujeres: “Felicidades a todas las madres, hijas, hermanas, maestras, obreras, trabajadoras del hogar, del campo, comerciantes, médicas, enfermeras, empresarias y dirigentes sociales o políticas. Todos unidos, todas unidas; somos la misma humanidad”, añadió.

En el cierre de su publicación utilizó las etiquetas #Mujeres, #Paz y #NoViolencia, en los cuales hay diversas fotografías de las manifestaciones actuales en diversas ciudades del mundo así como mensajes conmemorativos de celebridades, políticos y usuarios de la red social.

Beatriz Gutierrez Muller fue reconocida como investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (Foto: Thibault Camus/Pool via Reuters)

Entre los comentarios de su publicación hay personas que felicitan a otras mujeres, agradecen sus palabras o hacen alusión a las manifestaciones que tienen lugar en las calles de diversas ciudades, tales como “YO SOY FEMINISTA, NO VANDALISMO, YO SOY FEMINISTA, NO VANDALISMO” y “¿Que está pasando por atacan a las manifestantes ?”.

Cuando López Obrador tomó protesta como presidente de México en diciembre de 2018, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sorprendió al rechazar rotundamente la etiqueta de primera dama.

Según lo que explicó, el término era clasista y se interponía con los ideales de la cuarta transformación que impulsaba el mandatario, ya no había mujeres de “primera” o de “segunda”; y tampoco existía esa clasificación en hombres.

“Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando”, insistió en julio de 2020.

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller durante su segundo informe de gobierno. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Su máxima consigna era ser discreta y renunciar a los privilegios que tradicionalmente disfrutaron otras mujeres en su posición, y actuar como una ciudadana.

Hace dos semanas Beatriz Gutiérrez Müller aludió a un momento histórico para descalificar a la prensa mexicana cuando critica a un presidente:

“Ahora se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil en el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban” expresó.

Beatriz Gutiérez Müller junto a Andrés Manuel López Obrador durante la Ceremonia del Grito de Independencia (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Una de las polémicas que ha vivido fue su confrontación con el youtuber mexicano Chumel Torres, en junio de 2020, cuando supo que él había sido invitado por Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) a un foro sobre el racismo y clasismo, estalló en furia y compartió su frustración en redes sociales.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad @CONAPRED #ConLosNiñosNo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Junto a su mensaje, compartió una captura de pantalla de un video en el que Chumel Torres llamaba a Jesús Ernesto, el hijo menor de la académica y de López Obrador, “Chocoflán”; un mote despectivo que algunos usuarios utilizaron en redes sociales para insultar el aspecto físico del menor.

