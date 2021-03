Universidades y figuras públicas de Nuevo León se sumarán a “Un día sin nosotras”: qué actividades debes evitar el 9M

El Tecnológico de Monterrey emitió un comunicado en el que señaló que respetará la decisión de sus alumnas, profesoras y colaboradoras (Foto: Claudio Cruz/AFP)

El 9 de marzo de 2020, México amaneció distinto. Aquel día, millones de mujeres se unieron a un paro nacional en protesta por la ola de feminicidios en el país. Y bajo el lema #El9ningunasemueve, acordaron no asistir a sus trabajos, no llevar a sus hijos a las escuelas, no acudir a la universidad, ni realizar labores domésticas o publicar en redes sociales.

La jornada fue histórica, y aunque este 2021 no se produjo una movilización de tales dimensiones a nivel nacional, en algunos estados los colectivos feministas convocaron por segundo año consecutivo “Un Día sin Nosotras”. Y una de las entidades donde la iniciativa ha tenido mayor respaldo es Nuevo León. Allí, las autoridades estatales y muchas instituciones educativas ya anunciaron que se sumaran a este llamado.

A través de redes sociales, organizaciones como “Colectiva Feminista SISI”, “Nueva Leona Radical” o “El Aquelarre de Salem” convocaron este 9 de marzo de 2021 un segundo “día sin mujeres”.

“Si nosotras paramos, se para el mundo. El 9 ninguna se mueve. Recuerden que es un día para crear conciencia sobre la situación de violencia de género que está azotando al país. No queremos ni una mujer menos. #UnDíasinNosotras”, escribió en su cuenta de Facebook Colectiva Nueva Leona Radical.

La candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, reveló esta semana que se sumará al paro, mientras que Samuel García Sepúlveda, y Fernando Larrazábal Bretón, quienes también buscarán en los comicios de junio la gubernatura estatal, aseguraron que respetarán la decisión que tomen al respecto las profesionistas que integran sus equipos de campaña.

Además, instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Anáhuac, el Instituto Tecnológico de México o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se mostraron a favor del movimiento.

“Apoyamos la libertad de decisión de las mujeres en participar en ‘Un Día Sin Nosotras’... Las alumnas, profesoras y colaboradoras que decidan no asistir a la institución no necesitarán justificar su ausencia ni tendrán que preocuparse por inasistencias”, escribió el Tec de Monterrey.

Desde los colectivos feministas apoyaron también a las mujeres que no pueden marchar este lunes 8 de marzo, o faltar al trabajo el martes 9.

“Amiga, tú quien no puedes marchar: no nos debes nada. En una sociedad que mercantiliza nuestras libertades sabemos que poder hacerlo es un privilegio. Nosotras te debemos esta jornada para que puedas unirte algún mañana”, escribió Colectiva Nuevo Leona Radical en sus redes sociales.

¿Qué hacer durante el paro?

(Foto: Facebook Colectiva Nuevo Leona Radical)

Las organizaciones feministas explicaron en qué consiste un día sin nosotras, y cuáles son las actividades que se deben evitar.

* No vayas a tu trabajo.

* No asistas a tu clase virtual.

* No salgas a hacer ejercicio.

* No hagas labores domésticas.

* No compres en tiendas.

* No compres en cafeterías, bares o restaurantes.

* No compres en líneas o en apps.

* No vayas a plazas comerciales.

* No vayas a pagar ningún servicio doméstico.

* No vayas al banco, ni uses tarjetas bancarias.

* No cargues gasolina.

* No uses redes sociales.

* No utilices transporte público.

