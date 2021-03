“El Presidente sí tiene miedo, no físico, sino moral y político”, la crítica sobre la valla en Palacio Nacional

(Foto: Claudio Cruz/AFP)

El mandatario Andrés Manuel López Obrador primero solicitó a las mujeres que participarán en la marcha por el Día Internacional de la Mujer evitar dañar monumentos y recomendó que fuera una manifestación pacífica.

Durante el fin de semana se colocó una valla en la parte frontal del Palacio Nacional, justificó, para evitar provocaciones y proteger los edificios históricos durante las marchas de este lunes 8 de marzo.

“Imagínense si no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo […] No es por miedo a las mujeres, es por precaución porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar”, indicó López Obrador en un mensaje que compartió en redes sociales desde Palenque, Chiapas.

El periodista Raymundo Riva Palacio escribió es su columna de opinión para El Financiero que “la casa del pueblo convertida en fortaleza ante la protesta de mujeres contra lo que los oídos sordos de López Obrador lo vuelven incapaz de entender: que la violencia de género es un cáncer social y que su misoginia e incapacidad para comprenderlo es indignante”.

El discurso del gobierno al cercar Palacio Nacional es evitar la confrontación, garantizar la paz y tranquilidad. Aunque el objetivo es que no se dañe a los edificios históricos, discurso en el que se hace énfasis por segunda ocasión, porque cuesta trabajo restaurarlos. “Cuesta trabajo despintar porque hay que pedirle permiso, autorización al INAH y no se puede estar afectando la cantera”, puntualizó el presidente de México,

Sobre las explicaciones que ha dado López Obrador, el también director general del periódico Eje Central, indicó que el presidente “piensa que una piedra vale más que la vida de una mujer” y que cuando los gobiernos anteriores con una acción similar los señalaba de autoritarios y de gobernar de espaldas al pueblo.

El periodista Salvador Camarena refirió también en su columna para El Financiero que “la coyuntura, una vez más, para victimizarse. Sí, ni eso es capaz de entender; que el momento les corresponde a ellas y sólo a ellas […] Las vallas son un síntoma de un gobierno encaprichado e irritable en las buenas, y nada distinto podemos esperar cuando los tiempos empeoren. El muro es lo de menos. El problema es la cerrazón de López Obrador, su victimización perpetua, su negativa a negociar ni una coma, ni una candidatura”.

Esas vallas que se colocaron frente a Palacio Nacional fueron intervenidas por colectivos, quienes colocaron los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. De enero del 2019 a enero del 2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México hay registro de 1,949 víctimas de feminicidio.

“Tuvo tiempo López Obrador para tomar acciones que atajan el problema de fondo y las desperdició. No fue por incapacidad, sino porque no le importan las mujeres, ni lo que suceda con ellas. Pero reacciona ante la respuesta encerrándose en Palacio Nacional a metal y fuerza. El Presidente sí tiene miedo, no físico, sino moral y político. Tiene miedo al repudio, al desprecio, a los gritos de rechazo […] Es ésta la verdadera transformación de fondo que se está viviendo en México, frente a los discursos huecos y banales de quienes nos gobiernan”, refirió Raymundo Riva Palacio.

