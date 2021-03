“Mejor una valla, que granaderos como antes”: AMLO defendió la criticada muralla en Palacio Nacional para el 8M

AMLO previo a inaugurar el pabellón de la Reina Roja

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a quienes han criticado la instalación de vallas de seguridad alrededor de Palacio Nacional, de cara a la marcha feminista por el 8M que se realizará en este lunes.

“Quiero agradecer, las muestras de solidaridad de muchas mujeres de México que nos tienen confianza, porque con motivo del nuevo aniversario del día de las mujeres, se ha desatado una compaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona, la derecha esta muy ofuscada , molestad, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas, el propósito es atacar al gobierno.

Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional, no es por miedo a las mujeres es por precaución, porque las fuerzas conservadores son muy retrogradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia para dañar, ¿imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional?, porque eso es lo que quieren un escándalo, una gran nota nacional e internacional, pues pusimos esa valla para proteger al Palacio, entonces por hacer esto nos estan acusando de todo, yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás se va a reprimir al pueblo, es mejor poner una valla que poner frente, a las mujeres que van a protestar, a los granaderos, como era antes, no los podemos enfrentar, tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido”, indicó el mandatario mexicano en un video difundido por medio de sus redes sociales.

Información en desarrollo....