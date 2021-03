AMLO aceptó crisis por tráfico de fentanilo desde China: “Son drogas muy dañinas, de lo peor que puede haber”

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes en su conferencia de prensa que se está analizando regular los cultivos de marihuana y amapola, y hará un llamado a los legisladores para que las grandes firmas del mercado mundial de dicha planta sean quienes acaparen las licencias de cultivo, perjudicando a comunidades indígenas.

A pregunta a expresa de un periodista, López Obrador aseguró que se está analizando, además de brindar una alternativa para los campesinos que se dedican a la siembre de marihuana y amapola con el programa Sembrando Vida.

“Sí, vamos a hacer el llamado y se va a hacer seguramente un análisis sobre este tema, más que ahora lo estás planteando o lo vuelves a expresar. Le tenemos confianza a los legisladores y seguramente van a tomar en cuenta tu punto de vista.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Nosotros estamos ayudando a los campesinos de la zona donde se cultiva marihuana, amapola. Se está introduciendo en esas regiones del país, en Guerrero, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, todo lo que es el llamado Triángulo Dorado y en la Sierra de Guerrero el programa Sembrando Vida, para dar opciones, para dar alternativas. En estas regiones incluso se está ampliando a superficie autorizada para siembra de cultivos básicos, pero también para la siembra de árboles frutales y maderables, como opción”, indicó el mandatario mexicano.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados determinó sesionar este próximo 8 de marzo para votar sobre el dictamen de la regulación de la marihuana.

López Obrador subrayó que se tomó la decisión de realizar un análisis profundo en lo que se refiere a la comercialización y cultivos de la marihuana y amapola, considerando que se han quedado rezagados frente al fentanilo proveniente de Asia.

Foto: Presidencia de México

“Y en lo que tiene que ver con la comercialización de la marihuana, de la amapola, se ha tomado la decisión de iniciar un análisis de fondo sobre estos cultivos, considerando que están quedando rezagados y que están siendo más utilizados para la elaboración de drogas los químicos que llegan de Asia, sobre todo el fentanilo, que llegan de Asia estos precursores”, señaló el presidente mexicano.

Aceptó que está creciendo el trafico ilegal y la producción de fentanilo en México, y fue la razón por la que se paso el control de los puertos al Secretaría de Marina.

“En nuestro país se hacen drogas en laboratorios rústicos y está creciendo el número de producción y tráfico de estas drogas, que son muy dañinas, de lo peor que puede haber.

Por eso se tomó la decisión de pasar el control de los puertos, sobre todo los puertos del Pacífico, a la Secretaría de Marina. Y estamos dándole atención especial a este tema y al mismo tiempo viendo el panorama general”, manifestó.

(Infografía: Infobae)

El presidente mexicano aseguró que el país no está subordinado a gobiernos extranjeros, ni a grupos de intereses creados, por lo tanto, se tomará una decisión que más beneficie a los mexicanos " sin miramientos”, para pacificar al país.

“Hay condiciones ahora inmejorables para hacer lo que más beneficie a México y a nuestro pueblo, porque el gobierno actual es libre, completamente libre, no está subordinado a gobiernos extranjeros ni a grupos de intereses creados. Somos libres, a nosotros nos eligió el pueblo, nuestro único amo es el pueblo de México.

Entonces, tomar una decisión que beneficie al pueblo es algo que se puede realizar sin miramientos. Todo lo que beneficie al pueblo, todo lo que signifique reducir la violencia, pacificar al país.

Entonces, estamos en esa etapa de análisis, de reflexión, sobre lo que más le conviene a México y vamos a tomar decisiones”, aseguró López Obrador.

El mandatario dijo que hay cooperación con otros países para logar combatir el tráfico ilegal de fentanilo desde Asia a México, pero también se intensificará la campaña de prevención y orientación sobre el consumo de drogas.

“Sí, nosotros estamos trabajando en ese sentido. Tenemos relación con todos los gobiernos y hay cooperación para evitar estos ilícitos.

Y tenemos también que profundizar en las campañas de orientación a los jóvenes en contra de estas adicciones, en hacerles ver que estas drogas son dañinas, peligrosas, mortales, en muy poco tiempo pierden la vida los jóvenes.

Tenemos en el gobierno, y es un propósito, dos campañas, no más: Una es la orientación para no caer en las adicciones, dando a conocer el riesgo, el peligro que significa. Esa es una campaña. Todos los tiempos de radio, de televisión, espacios en periódicos que contrate el gobierno o los que le correspondan al gobierno por ley, es para esa campaña. Todo”, expresó.

El último decomiso de fentanilo en agosto lo hizo la Marina en el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán (Foto: Cuartoscuro)

López Obrador destacó que lo que se quiere es mostrar el “otro lado de la moneda”, puesto que se pusieron de moda series de televisión en las que exaltaban las figuras de narcotraficantes.

“No hay campañas de orientación, en Estados Unidos o en otras partes, los medios no tratan este asunto. Lo que se puso de moda fueron las series en donde se exalta el papel de narcotraficantes, un mundo ideal, fantasioso, de las series en donde los que se dedican al narcotráfico visten trajes elegantísimos, carros último modelo, muchachas, muchachos guapos, residencias, el poder, cómo dominan a militares, cómo dominan al gobierno civiles, cómo se relacionan con los altos mandos en los gobiernos. Eso es lo que se proyecta en las series.

Y nosotros lo que queremos es que conozca el otro lado de la moneda, la amarga realidad que significa la drogadicción, el uso de esas drogas que destruyen a la juventud.

Entonces, vamos a impulsar mucho esa campaña, mucho, mucho, mucho. No hemos podido todavía fortalecerla, apenas una persona me hizo mención a la campaña, una, y yo ando en todos los pueblos, recogiendo los sentimientos de la gente, ahora con la pandemia con sana distancia, pero sigo escuchando y sólo uno me ha dicho, me dijo: ‘Qué mal está esa campaña’, o sea, me mencionó la campaña para criticarla; pero a mí me dio gusto porque dije: Bueno, cuando menos ya uno ya me habla de la campaña, o sea, ya alguien me está hablando de la campaña”, concluyó el presidente López Obrador.

SEGUIR LEYENDO: