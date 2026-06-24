México

México vs República Checa: pantallas y puntos para verlo en Reforma, Revolución y Centro Histórico CDMX

Tres escenarios principales y múltiples pantallas en Reforma recibirán a los aficionados este miércoles 24 de junio

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Zócalo de la CDMX
La Secretaría de Cultura distribuirá pantallas desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México habilitará tres escenarios principales —en la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución— para que miles de aficionados sigan en vivo el partido de la Selección Mexicana ante República Checa, este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas.

La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que la ciudad contará con decenas de espacios gratuitos. El despliegue incluye múltiples pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, que convertirán la avenida en un corredor futbolero desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

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De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, las pantallas estarán instaladas en distintos puntos del corredor, de modo que los asistentes puedan seguir las acciones del Tri sin necesidad de concentrarse en un solo punto. La medida busca evitar aglomeraciones y ampliar la capacidad de recepción en el espacio público.

El partido se disputará en el Estadio Azteca, también conocido como Estadio Ciudad de México. Para el Tricolor, la jornada representa la oportunidad de cerrar la fase de grupos con un rendimiento perfecto, algo que la selección nunca ha logrado en sus participaciones en los Mundiales.

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Pantallas en Paseo de la Reforma
Tres escenarios principales y múltiples pantallas en Reforma recibirán a los aficionados este miércoles 24 de junio. (@turismocdmx)

México ya está en octavos; los checos necesitan ganar para seguir

La Selección Mexicana llega al partido con seis puntos y el primer lugar del Grupo A asegurado, independientemente del resultado. Corea del Sur suma tres, mientras que República Checa y Sudáfrica tienen un punto cada una.

Los checos no tienen margen de error. Perdieron ante Corea del Sur y empataron con Sudáfrica, por lo que necesitan los tres puntos para avanzar a la ronda de los 32 mejores, ya sea como segundos del grupo o como terceros con cuatro unidades.

El equipo de Koubek buscará romper la racha del Tri en el Estadio Ciudad de México

Para lograr la clasificación, el equipo del seleccionador Miroslav Koubek deberá infligirle a México su primera derrota en un Mundial dentro del Estadio Azteca. Los europeos apostarán por su fútbol aéreo y su efectividad en jugadas a balón parado para conseguirlo.

Ángel de la Independencia
México enfrenta a República Checa este miércoles a las 19:00 horas con el primer lugar del Grupo A ya asegurado. (@GobCDMX)

Estas son todas las ubicaciones de pantallas

Paseo de la Reforma:

  1. La Diana Cazadora
  2. La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia
  3. Ángel de la Independencia pte.
  4. Ángel de la Independencia sur
  5. Ángel de la Independencia nte.
  6. Ángel de la Independencia ote.
  7. Ahuehuete pte.
  8. Ahuehuete ote.
  9. Ahuehuete - Cuauhtémoc
  10. Cuauhtémoc pte.
  11. Cuauhtémoc ote.
  12. Cuauhtémoc - Amajac
  13. Cuauhtémoc - Amajac
  14. Amajac - Bucareli
  15. Amajac - Bucareli
  16. Bucareli
  17. Av. de la República
  18. Monumento a la Revolución
Zócalo
CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Cientos de personas ven el partido México en la plancha del Zócalo en el Centro Histórico. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Puntos en el Zócalo:

  • 20 de Noviembre (esquina con Rep. de Uruguay, Mesones y Regina).
  • Pino Suárez (esquina con Rep. de Uruguay y Rep. del Salvador).
  • Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).
  • 5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).

Alameda Central:

  • Av. Juárez (frente al Palacio de Bellas Artes y a la Alameda Central).

Festivales Futboleros: Cartelera de partidos

  • 1er partido — 13:00 h: Suiza vs Canadá
  • 2do partido — 16:00 h: Brasil vs Escocia
  • 3er partido — 19:00 h: República Checa vs México

En estas 17 sedes se transmitirán los 3 partidos el día 24 de junio:

  • Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)
  • Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)
  • Parque las Américas (Benito Juárez)
  • Parque de la Consolación (Coyoacán)
  • Deportivo San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa)
  • Campos Revolución (Gustavo A. Madero)
  • Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)
  • Utopía Mixiuhca (Iztacalco)
  • Utopía Meyehualco (Iztapalapa)
  • Central de Abastos (Iztapalapa)
  • Unidad Independencia (La Magdalena Contreras)
  • Pilares Tlacopan (Miguel Hidalgo)
  • Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)
  • Bosque de Tláhuac (Tláhuac)
  • Deportivo Vivanco (Tlalpan)
  • Utopía La Heroica (Venustiano Carranza)
  • Deportivo Xochimilco (Xochimilco)

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