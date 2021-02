Fentanilo “la droga de la muerte”: México por sí solo no va a poder contener el tráfico ilegal desde China

En cubetas de pintura provenientes de Wuhan, China, es como llegaron a México 25 kilos de precursores de fentanilo, una droga que es hasta 50 veces más fuerte que la morfina. Autoridades mexicanas decomisaron este millonario cargamento que se convertiría en miles de pastillas de esta droga sintética en la aduana del aeropuerto de Toluca, así lo informó a finales de enero la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, dicho decomiso es solo un botón de muestra.

La droga de la muerte, como se le conoce, se ha convertido en un tema crítico para los gobiernos de Estados Unidos y México.

La propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un reporte de diciembre pasado, admitió que las incautaciones de fentanilo, o sus precursores, aumentó en un 486% durante el 2020, en comparación con el año anterior.

Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, explicó que el aumento en el decomiso de esta sustancia obedece a un incremento en la producción, pues al ser una droga sintética, como las metanfetaminas, ésta es más fácil de recrear y traficar. Aunado a esto, también ponderó que esta droga es en sumo adictiva, lo cual representa un mejor efecto comercial.

Infobae México platicó en exclusiva con Javier Oliva, experto en temas de Defensa y Seguridad, e Inteligencia nacional, e internacional; sobre este grave panorama que enfrenta México.

Oliva asegura que una de las acciones que tendría que hacer el gobierno mexicano, para hacer frente al tráfico ilegal de “la droga de la muerte”, es aprovechar la visibilidad que ahora tiene México, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, aunado a que se han estrechado los lazos de amistad con el gobierno de China durante la pandemia; para exhortar a los gobiernos tanto de Estados Unidos como chino, a implementar estrategias multilaterales para el mejor control de esta sustancia.

“México está haciendo su parte, México está haciendo sus leyes específicas, pero también tendría que acudir a foros como la Organización Mundial de Comercio o contactar, o tratar de activar con las autoridades correspondientes de la República Popular de China, un mayor control en la producción y exportación de esta sustancia, porque insisto: México por si solo, es como el tema del tráfico de cocaína, si bien sale de los países latinos el 70% de la producción, llega al mercado estadounidense, también tiene que ver con nuestra soberanía; entonces el enfoque tiene que ser multilateral.

En esos términos, aprovechando que México está ahora este año y en el que sigue, como miembro no permanente del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, es ahí donde nosotros podemos encontrar un foro, ya lo ha manifestado el embajador Juan Ramón de la Fuente de manera muy insistente y oportuna, me parece, para el control de armas en Estados Unidos, y también se podría aprovechar en este caso del foro para hablar sobre la reglamentación, porque no se trata de prohibir la producción del fentanilo, pero si reglamentar de manera más estricta y más precisa el comercio internacional del fentanilo“, explica Oliva.

-En este sentido, ¿es prudente que el gobierno de México haga un llamado al gobierno de China para que ponga controles más estrictos, y a Estados Unidos, puesto que es el mercado al que llega?

“Estados Unidos ya ha hecho modificaciones importantes en leyes integrales para la producción y venta del fentanilo. Hay sanciones incluso para los doctores, los médicos que sin venir a cuento recetan a sus pacientes fármacos como el fentanilo. Recordemos que el presidente Trump declaró emergencia nacional por el consumo de fentanilo, entonces Estados Unidos me parece que se lo está tomando más en serio.

Lo que México tendría que hacer es promover, es solicitar a las autoridades sanitarias farmacéuticas del gobierno chino, que está tan centralizado, pues un mayor control.

No solamente es prudente, es necesario, mientras aquí la violencia relacionada con el crimen organizado y la venta de cualquier tipo de drogas sigue en aumento; entonces es indispensable. Justo porque está atravesando un muy buen momento... justo por eso habría que aprovechar el buen momento de las relaciones con China para iniciar un proceso.

No estamos diciendo que no se fabriquen ni mucho menos, finalmente es decisión un país libre soberano como es la República Popular de China, pero si puede haber mejores niveles de cooperación, a partir de mayor control de las exportaciones del fentanilo o de los precursores para fabricar fentanilo”, explicó.

El también profesor de la UNAM destaca un dato que asegura no se le ha puesto mucha atención. Y es que el aumento del tráfico ilegal del fentanilo se debe a que el mercado de las drogas en EEUU cambió.

“En este caso la aparición del consumo del fentanilo tiene que ver con los cambios en las preferencias del consumo estadounidense, sobre todo , y es bien interesante el ciclo de la historia de Estados Unidos, varios de estos cambios en las preferencias en el consumo de drogas han sido posteriores a guerras.

Los patrones de consumo, en este caso, está demostrado que hay una relación muy clara en entre el aumento en el consumo del fentanilo y los veteranos de las guerras de Iraq y de Afganistán, por lo menos hasta el año pasado se calcula que habían estado en el frente , claro de manera cíclica no todos juntos se entiende, alrededor de un millón y medio de soldados estadounidenses, que habían permanecido por periodos de 3 a 6 meses; el Pentágono, el Departamento de Defensa le llamó la ´epidemia del suicidio porque hasta el año pasado, promedio, se suicidaba diariamente un ex combatiente de Iraq o de Afganistán, y ese suicidio o esa muerte accidental era producida en su enorme mayoría por el fentanilo.

De acuerdo con los datos más recientes del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), registró más de 81.000 muertes por por sobredosis durante los 12 meses que terminan en mayo de 2020, lo que representa la mayor cantidad jamás registrada de muertes de este tipo en un año en el país.

“Hablándote de memoria, me parece que hasta el año pasado, hubo alrededor de 95.000 muertes producto del abuso de este fármaco, y ahora los grupos de narcotraficantes importan los insumos para fabricar las dosis de fentanilo y ha sido ampliamente documentado por ustedes, como medio de comunicación , cómo las personas que se encargan de fabricarlo incluso mueren por haber tocado, inhalado durante la fabricación del fentanilo, para después enviarlo a Estados Unidos , es decir, es una sustancia enormemente tóxica.

Entonces los cambios en los patrones de consumo de Estados Unidos también tienen que ver, y esto yo no se porque no sé dice, pero es muy importante, 29 estados de la EEUU tienen legalizado el consumo de la marihuana con fines terapéuticos, y 16 lo tienen legalizado con fines lúdicos, entre ellos estados tan importantes como California, Nevada.

Y otro dato geográfico interesante, es que Canadá que era el principal exportador de marihuana a los Estados Unidos, todo el país a nivel federal de Canadá, tiene legalizada la marihuana para consumo lúdico.

Entonces, esto ha significado un cambio muy importante, porque entonces ya el mercado estadounidense, en donde se calcula que alrededor de 22 millones de consumidores de drogas de acuerdo a los datos del Departamento de Salud, 22 millones de consumidores habituales de droga, es decir, que por lo menos una vez a la semana consumen alguna droga: marihuana, fentanilo, cocaína, cualquiera que sea; pero el mercado estadounidense ya no necesita en términos generales la marihuana de Canadá, ni la de México, ni la de Colombia, ni la de Jamaica porque pues ellos ya tienen la posibilidad de ser autosuficientes”, aseguró el especialista.

EL CDC en su reporte más reciente, informó que “Si bien las muertes por sobredosis ya estaban aumentando en los meses anteriores a la pandemia del Covid-19, las últimas cifras sugieren una aceleración de las muertes por sobredosis durante la pandemia”.

“A mi el dato que me parece muy importante es el del Departamento de Defensa, que le llamó la epidemia del suicidio, es decir, más combatientes murieron producto del consumo de las drogas, que en los frentes de guerra de Irak y Afganistán”, agrega.

Las autoridades mexicanas desde el año pasado centraron esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de fentanilo, particularmente en el puerto de Manzanillo, según dijo Alfonso Durazo en noviembre de 2020, quien hasta ese entonces era secretario de Seguridad.

También, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló hace unos meses que el gobierno federal tiene abierta una investigación penal, en la que se indaga a empresas que importan cloruro de amonio proveniente China y con destino al puerto de Manzanillo.

-Por qué desde China se está dando este tráfico del fentanilo a México

“Porque como tú bien señalas, como es legal como fármaco, pues se utiliza sobre todo para temas de dolores muy agudos, esto propicia que de alguna manera este mercado ilegal de fentanilo sea difícil de contener. Además, una cosa muy importante es que puede ir dentro de un libro, o sea es muy fácilmente transportable esta sustancia, y en el caso de China lo que pasa es que se han caracterizado por tener laboratorios que los producen de manera intensa y extensa.

En México ya se han encontrado varios laboratorios, obviamente clandestinos, para la fabricación de fentanilo mexicano a partir de ciertas sustancias, que esas sí requieren que vengan desde China, los precursores chinos, como sucede con las metanfetaminas.

Hay que recordar que el fentanilo es un opiáceo, digamos artificial, pero el objetivo para lo cual se diseñan este tipo de fármacos es para aminorar los dolores, entonces ahí, estos laboratorios, que por cierto están en la ciudad de Wuhan, de donde se supone que se originó el Covid-19, esto nos da una idea lo que es la industria China, y ahí es donde está la sobreexposición de los puertos mexicanos del Pacífico, que reciben, sobre todo el de Lázaro Cárdenas, el de Manzanillo que son los más importantes que reciben estos cargamentos”, aseveró Oliva.

López Obrador anunció en septiembre del año pasado que presentaría una iniciativa al Congreso para que la Marina sea quien administre y controle los puertos, puesto que se tenía que “poner orden”, pues por ahí , es por donde está entrando el fentanilo.

“Estoy encargando al secretario de Marina y al secretario de la Defensa, el control de la operación de los puertos, porque era, para decirlo con claridad, plata o plomo, y no había control en los puertos”, dijo en su conferencia de prensa del 3 de septiembre pasado.

En octubre de 2020 el Senado mexicano aprobó la reforma y en diciembre el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que reforma diversas leyes por las que la administración de los puertos del país, hasta ahora a cargo de la civil Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pase a manos de la Secretaría de Marina, en lo que sus principales críticos calificaron como una “militarización” del sector.

-¿Es suficiente que la Marina tenga el control de las aduanas o se necesita legislación más robusta?

“Esto requiere respuestas multilaterales. México por sí solo no va a poder contener, podrá incrementar sus posibilidades de control, y en muy buena parte es el explicación con la que yo estoy de acuerdo, y fui a la Cámara de Diputados a hablar a favor de que la Armada de México se hiciera cargo de las aduanas. Yo hablé a favor de la medida, de que la Armada México se hiciera cargo de la administración de las aduanas marítimas, entonces esto debe de ser una parte de la solución.

-¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano para enfrentar este problema?

“Lo que tendría que ser el gobierno mexicano es justamente establecer, con las contrapartes de la República Popular de China, los procedimientos para controlar la exportación, supón que la producción no, pero si la exportación; que haya un mayor control en los puertos chinos en donde se contabilizan las cantidades que exportan las cana las mercancías que se exportan, que exportan e importan, aquí estamos hablando la exportación de fentanilo, para lograr un mayor seguimiento y control.

Me parece que ese es el paso, insisto, a partir incluso, del posicionamiento que tiene México ahora en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el día de la votación México fue el país más votado para estar en el Consejo de Seguridad; entonces, la visibilidad que tiene nuestro país en este momento debe de ser aprovechada en un sentido positivo, desde luego, para la contención o más bien para la regulación de la exportación del fentanilo y de los precursores para su fabricación”, concluyó Oliva.

