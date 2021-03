RenunciaFélix: Mujeres de Morena urgieron expulsar a Salgado Macedonio de candidatura por Guerrero

Las militantes señalaron que sus voces debían ser escuchadas (Foto: TW @AntaresVazAla)

El pasado viernes, mujeres militantes del partido Morena se posicionaron nuevamente en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y exigieron, a través de un video, que renunciara a la contienda electoral por el estado de Guerrero.

“Es tiempo de las mujeres, la cuarta transformación y el feminismo son dos movimientos que van unidos por ser progresistas, no deben confrontarse. Perseguimos lo mismo, la libertad y la igualdad. Por eso eso las mujeres de Morena no podemos quedarnos calladas. Desde esta plataforma exigimos que el candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido del Movimiento Regeneración Nacional escuche nuestras voces y renuncie a la candidatura”, señalaron las protestantes en el audiovisual compartido vía Twitter desde la cuenta de la senadora Antares Vázquez Alatorre.

En el video editado en blanco y negro puede distinguirse a Estefanía Veloz, Wendy Briceño, Antares Vázquez, entre otras mujeres integrantes de Morena, solicitando individualmente al político que de un paso atrás en su búsqueda por la gubernatura del estado.

“Exigimos que escuchen las voces de la militancia que quieren que se haga a un lado, para que el proceso pueda seguir su rumbo”, concluyeron.

Esta declaración se dio un día después de que los integrantes del Instituto Electoral de Guerrero decidieron otorgar el registro al candidato por Morena, Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con denuncias de abuso sexual en su contra.

A pesar de las protestas, Salgado MAcedonio sigue siendo candidato para gobernador de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

En ese sentido, la mayoría de las y los Consejeros acordaron que, en estricto apego a los requerimientos legales, cada una de las ocho personas cumplió con lo requerido y no hay impedimento para negar su participación.

Conforme a lo establecido en el orden del día, el segundo punto se refirió a la aprobación de las candidaturas de cada uno de los ocho candidatos. Sin embargo, el presidente de la sesión estableció una reserva para la discusión y votación particular del caso del candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio.

En cada una de las intervenciones previas a la votación, las y los participantes dieron a conocer sus posturas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos coincidieron en que el candidato cumplió en tiempo y forma con los trámites y lo establecido en los códigos electorales del estado, por lo cual se aprobó la candidatura del político señalado.

El inicio de la campaña política estaba programado para el pasado viernes, no obstante, en días anteriores el partido morenista dio a conocer que quitaría la candidatura del polémico político y reconocieron a través de redes sociales la decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) para reponer el proceso de evaluación de aspirantes a gobernar Guerrero.

las mujeres de Morena habían ejercido presión para que Salgado Macedonio no pudiera registrarse nuevamente en el proceso electoral y ahondaron en que “no quitarían el dedo del renglón (Foto: Twitter/AlexSanchezMx)

Desde entonces, las mujeres de Morena volvieron a ejercer presión para que Salgado Macedonio no pudiera registrarse nuevamente en el proceso electoral y ahondaron en que “no quitarían el dedo del renglón”, sin embargo, el político volvió a la contienda a pesar de la disconformidad de las militantes del partido.

Aunado a estas circunstancias, una de las presuntas víctimas del candidato Guerrerense, Basilia “N”, dijo que se vio en la necesidad de pedir protección a mecanismos nacionales e internacionales, debido a que se encuentra en un entorno de violencia.

A través de un video publicado por la agencia CIMAC Noticias, Basilia detalló que desde el pasado 5 de enero, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena -partido al que ella pertenece- medidas cautelares para protegerla, pero esto no ha ocurrido.

“Quiero decir que el daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y al encubrimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Y que me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan”, señaló.

