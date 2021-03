Lupita Jones, la ex Miss Universo que quiere ser gobernadora, alabó las reformas de Peña Nieto y aclaró su relación con Salinas de Gortari

Lupita Jones (AP Photo/Lynne Sladky, File)

Este miércoles, la coalición “Va por México”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentó a María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones, como su candidata para ir por la gubernatura de Baja California.

En entrevista para el programa Los periodistas, de La Octava, la ex reina de belleza mundial manifestó su apoyo a la Reforma Energética del 2014 y a las energías limpias en México, considerándolas, junto con la reforma electoral de ese mismo año, “aciertos” del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Fue un presidente que planteó un panorama para nuestro país con ciertas propuestas que lo posicionaron a la vanguardia en ciertos temas como el energético, que debemos aprender a reconocer sus aciertos y no sólo basarnos en los errores que todos podemos cometer”, comentó.

“Necesitamos impulsar las energías limpias en nuestro país porque tenemos grandes recursos para que así sea, en el caso de Baja California tenemos espacios muy valiosos para generar energía eólica o solar. Debemos de voltear a ver ese tipo de opciones”, agregó.

Además, la aspirante aclaró su relación con Carlos Salinas de Gortari y con Diego Fernández de Cevallos, fundadores del PRI y del PAN, respectivamente, pues mencionó que no está contemplado invitarlos a ser parte de su campaña.

“Este es un reto que estoy asumiendo con todo el compromiso de mi parte para sacarlo adelante”, aseguró.

Por otro lado, desmintió que el presidente de México en 1991, Carlos Salinas, estuviera asociado a su logro en el certamen de belleza en aquel entonces, pues lo conoció un día después de su triunfo.

“El primer contacto que yo tuve con él fue al día siguiente de haber ganado Miss Universo, cuando recibí una llamada (de Salinas) para felicitarme por haber logrado un triunfo al nombre de México”, aclaró.

Hace 30 años, la aspirante fue Miss Universo, pero en todo ese periodo construyó una carrera como empresaria que actualmente le permite considerarse preparada para contender por la gubernatura de la entidad, pese a no contar con experiencia política.

“Me ha tocado estar en puestos de tomas de decisiones […] Me considero una persona que ha tratado de construir una plataforma de desarrollo y crecimiento para las mujeres en México, con una preparación integral, con proyección a nivel internacional, y esa es mi visión de las cosas de que todo se puede lograr”, dijo durante su presentación como abanderada por la alianza “Va por Baja California”.

Agregó que es bueno que no tenga las mañanas de quien ha tenido un cargo público porque puede innovar y proponer, “porque claramente las cosas no están funcionando”.

Lupita recordó que varios partidos políticos ya la habían buscado en otras ocasiones para proponerle una diputación, pero siempre se negó. Sin embargo, señaló que aceptó la candidatura para gobernadora porque sabe lo abandonada que se siente la población de Baja California en cuanto a satisfacciones básicas y servicios públicos.

Al ser cuestionada por los resultados de administraciones anteriores, sobre todo por los 30 años que gobernó el PAN, indicó que tuvieron aciertos y errores, pero con su candidatura “los tres partidos se han puesto de acuerdo en construir en base a sus coincidencias y que mantengan sus diferencias ideológicas”.

Sobre los comentarios del gobernador morenista, Jaime Bonilla, en relación de que las elecciones no son un concurso de belleza y que la alianza solo la utiliza por eso, Jones Garay agradeció al mandatario que, a sus 53 años de edad él la considere para competir en un concurso de ese tipo:

“Hace 30 años me consideraron la mujer más bella del universo, entonces gracias por considerar que 30 años después lo conservo. Pero no coincido con esas opiniones y es ahí donde yo he hecho comentarios de que para mí esta decisión no las tomo por cuestiones frívolas y ese tipo de comentarios frivolizan demasiado el papel que representa gobernar a un estado”.

