Lupita Jones va por otra corona: la ex Miss Universo aseguró no ser una candidata frívola y estar preparada para gobernar Baja California

A pesar de no contar con experiencia política y lejos de lo que podrían pensar muchos mexicanos, María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como “Lupita Jones”, aseguró poder ser capaz de ser gobernadora del Estado de Baja California.

Este miércoles, durante su presentación como abanderada por la alianza “Va por Baja California”, integrada por el PRI, PAN y PRD, para ser candidata a la gubernatura de dicha entidad en las próximas elecciones del 6 de junio, la ex Miss Universo argumentó que por más de tres décadas ha construido una carrera como empresaria, por lo que sí tiene experiencia en trabajar en equipo y de rodearse de las mejores personas para “buscar la excelencia” en su trabajo:

Me ha tocado estar en puestos de tomas de decisiones […] Me considero una persona que ha tratado de construir una plataforma de desarrollo y crecimiento para las mujeres en México, con una preparación integral, con proyección a nivel internacional, y esa es mi visión de las cosas de que todo se puede lograr

Agregó que es bueno que no tenga las mañanas de quien ha tenido un cargo público porque puede innovar y proponer, “porque claramente las cosas no están funcionando”.

Lupita recordó que varios partidos políticos ya la habían buscado en otras ocasiones para proponerle una diputación, pero siempre se negó. Sin embargo, señaló que aceptó la candidatura para gobernadora porque sabe lo abandonada que se siente la población de Baja California en cuanto a satisfacciones básicas y servicios públicos.

Los políticos deberían ser administradores de los recursos y tener la certeza de que lleguen a donde tienen que llegar, el problema es que muchas veces no llegan a donde tienen que llegar y como empresaria eso lo tengo muy claro [...] Eso me hizo tomar en serio la propuesta, analizarla con detalle y seriedad

Además, destacó el respaldo que le han dado las dirigencias del PRI, PAN y PRD para poder ganar las elecciones: “Porque yo dije ‘si acepto, es porque vamos a ganar’ y necesitaba saber el respaldo”.

Al ser cuestionada por los resultados de administraciones anteriores, sobre todo por los 30 años que gobernó el PAN, indicó que tuvieron aciertos y errores, pero con su candidatura “los tres partidos se han puesto de acuerdo en construir en base a sus coincidencias y que mantengan sus diferencias ideológicas”.

Sobre los comentarios del gobernador morenista, Jaime Bonilla, en relación de que las elecciones no son un concurso de belleza y que la alianza solo la utiliza por eso, Jones Garay agradeció al mandatario que, a sus 53 años de edad él la considere para competir en un concurso de ese tipo:

Hace 30 años me consideraron la mujer más bella del universo, entonces gracias por considerar que 30 años después lo conservo. Pero no coincido con esas opiniones y es ahí donde yo he hecho comentarios de que para mi esta decisión no las tomo por cuestiones frívolas y ese tipo de comentarios frivolizan demasiado el papel que representa gobernar a un estado

Incluso, se dio tiempo para dar una opinión sobre la despenalización del aborto y apuntó que no se puede criminalizar a la mujer por una decisión tan difícil como esa.

Debemos anteponer el respeto a los derechos humanos. Yo me he manifestado a favor de algunos temas que son controvertidos como la legalización de las sociedades de convivencia. En el tema del aborto hay opiniones opuestas en los tres partidos, como madre siempre estaré a favor de la vida y como mujer no me parece que se deba criminalizar a una mujer por tomar una decisión que no es fácil