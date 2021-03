Beca Conectividad 2021: Cómo conseguir un módem de internet otorgado por la UNAM

Para acceder al apoyo, los interesados tendrán que estar inscritos en la UNAM, ya sea en iniciación universitaria, bachillerato o licenciatura (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Ante la pandemia por COVID-19, las clases en modalidad presencial tuvieron que trasladarse a lo digital, lo cual comenzó a abrir una brecha del acceso a la educación. Debido a esto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofreció a su alumnado la posibilidad de adquirir un apoyo que consta de un módem de internet, para que puedan continuar con sus estudios.

“El apoyo consiste en al entrega de un módem con una conexión a internet mensual de hasta 40GB, en un periodo que comprende de abril a diciembre de 2021″, señaló la institución a través de su convocatoria.

Si actualmente te encuentras inscrito como estudiante vigente de la UNAM, a continuación te decimos todo lo que necesitas saber para ser beneficiario de este apoyo:

¿Cuáles son los requisitos?

-Tendrán que estar inscritos en la UNAM, ya sea en iniciación universitaria, bachillerato o licenciatura

-Los alumnos deberán contar con: una cuenta de correo electrónico vigente y personal, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y un número telefónico donde se les pueda localizar

-Los interesados deberán cumplir con promedio igual o mayor a 8.0

Los estudiantes deberán imprimir y conservar el comprobante emitido por el sistema (Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE)

-No haber concluido sus estudios dentro del nivel educativo en el que están aplicando

-No contar con otro beneficio económico para el mismo fin durante el semestre 2021-1

¿Cómo me inscribo?

-Primero se deberá ingresar a el siguiente link: Sistema Integra

-Se tendrá que proporcionar usuario y contraseña, llenar la solicitud oficial de ingreso y responder el cuestionario socioeconómico

-Posteriormente, los estudiantes deberán imprimir y conservar el comprobante emitido por el sistema

¿Cuándo debo realizar el trámite?

El periodo en el que se recibirán las solicitudes será del 22 de febrero al 06 de marzo de 2021 y el Comité técnico dará conocer los resultados el 26 de marzo de este año.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofreció a su alumnado la posibilidad de adquirir un apoyo que consta de un módem de internet (Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE)

¿Qué sigue si fui seleccionado?

-En caso de ser elegido para ser beneficiario de esta beca, se deberá consultar vía internet la documentación requerida que lo acredita como becario e imprimirlos

-Anexará declaración a través del formato electrónico, bajo protesta de decir la verdad, que todos los datos otorgados son verídicos, que los ingresos de su hogar son iguales o menores a seis salarios mínimos mensuales per cápita , que no cuentan con otro beneficio similar, que no han concluido sus estudios y las obligaciones que adquieren como beneficiarios del programa.

-Reclamar en tiempo y forma el módem

Además de este apoyo, la UNAM cuenta con otra modalidad dentro de “Conectividad”, el cual consta en prestar tabletas digitales a los alumnos que requieran de este equipo para continuar con sus estudios.

Héctor Benítez Pérez, director General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, indicó que los dispositivos se entregarían a los universitarios en febrero de 2020 y contarían con sistema operativo de última generación, cámara frontal y trasera, dos gigas de almacenamiento y servicio de internet móvil limitado de 8.5 GB mensuales.

“Es una tableta con buena capacidad que permite a los estudiantes tener videoconferencias con sus profesores. También puede ser usada como módem si el alumno tiene su equipo de cómputo y la requiere como proveedor de servicios de internet”, mencionó recientemente Benítez Pérez

Dicho recurso es uno de los que ha puesto a disposición la Máxima Casa de Estudios para su comunidad universitaria con el fin de que puedan realizar sus actividades escolares. El periodo de préstamo es de febrero a noviembre.

