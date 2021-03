“A López Obrador y a su proyecto de nación les fue mal”: el editorial de Riva Palacio sobre la reunión AMLO -Biden

(Foto: Reuters/Kevin Lamarque)

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que en la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, no existió “ni una sola discrepancia. Nos fue bien”.

Durante la conferencia matutina del 2 de febrero, precisó que “la conversación con el presidente Biden se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, de amistad y de colaboración, se trataron varios temas”.

Y dio a conocer detalles como el hecho de que en su primera reunión bilateral hubo risas y “no hubo caras duras […] No mostró ser un político acartonado, rígido, sino un hombre con sensibilidad” y de la invitación para que conozca el país.

El periodista Raymundo Riva Palacio refiere en su columna de opinión para El Financiero que a pesar de que López Obrador “buscó disfrazar los resultados del primer encuentro con Joe Biden y planteó como positivo lo que fue claramente una reunión negativa para sus propósitos, su discurso y su programa de nación. La realidad, amarga realidad, es que le fue mal”.

El político tabasqueño hizo públicas parte de las peticiones y/o planteamientos que realizaría durante su primera reunión como fue el caso de un acuerdo en política migratoria y también de difundió que le realizaría una petición para obtener vacunas contra el coronavirus.

Pero la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que Estados Unidos no había hecho ningún compromiso al respecto, porque el gobierno tiene como prioridad inmunizar a su población y después evaluarán la siguiente etapa.

López Obrador aceptó que no hubo un acuerdo al respecto, pero los funcionarios de ambas naciones iban a evaluar qué se puede hacer.

El también director general del periódico Eje Central comentó que fue un tema en el que el mandatario mexicano fue cuidadoso en no mentir, porque en caso de mencionar algo a lo que no se comprometió el gobierno estadounidense lo podían desmentir.

Y ante la falta de vacunas tuvo que hacer la solicitud a Estados Unidos y consecuencia de ello el avance del plan nacional de vacunación. “López Obrador tuvo que pedir a Biden limosnas médicas, que el presidente al cual despreció y desconoció para quedar bien con Donald Trump, le negó. No fue por razones personales –en Washington no actúan como en Palacio Nacional–, sino porque allá sí, la salud de los estadounidenses está sobre todas las cosas. Quizá no hoy o mañana, pero en el futuro mediato, Biden cumpla el favor pedido a López Obrador”, refirió Riva Palacio.

Hace énfasis en un punto que se menciona en el comunicado que difundió ya que hace referencia al reinicio del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) para promover los objetivos del compromiso que tiene en conjunto con Canadá que es parte del acuerdo comercial entre los tres países. Lo anterior se dio a conocer en la administración de Enrique Peña Nieto y Barack Obama en el 2013.

Y añadió: “Cuando se analiza con detenimiento el comunicado conjunto, no hay otra conclusión fuera de que a López Obrador y a su proyecto de nación les fue mal. Pero también refleja lo que diplomáticos observaron: Estados Unidos sí tenía claro a qué iba a este encuentro; México no. Biden estuvo enfocado; López Obrador salió con ocurrencias que buscó acomodar Relaciones Exteriores en la agenda y el comunicado, sin éxito alguno. La relación bilateral arrancó mal para el Presidente”.

