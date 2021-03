“Una nueva fase de cooperación y progreso”: la esperanza de Joe Biden a minutos de reunirse con AMLO

amlo Biden elecciones (Fotoarte: Steve Allen)

La tarde de este 1 de marzo se celebrará la primera reunión entre los mandatarios Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, donde se espera trazar una nueva agenda que reforzará la relación bilateral entre Estados Unidos y México.

A pocas horas de la cumbre a distancia, el presidente estadounidense manifestó su entusiasmo y expresó que esta reunión podría “marcar el comienzo de una nueva fase de cooperación y progreso”.

López Obrador, por su cuenta, también celebra con ansias la conversación que tendrá con el mandatario estadounidense que recientemente aseguró que México ya no es “el patio trasero” de EEUU, lo cual connota un profundo respeto a la soberanía y gobernabilidad de la nación que está al sur de su frontera.

Joe Biden tiene altas expectativas ante la reunión con AMLO (Foto: Twitter / @POTUS)

Es en este sentido cuando AMLO destaca que no existe un ámbito de confrontación entre él y su homólogo, a diferencia de lo señalado por los detractores de su administración, pues como la felicitación de AMLO sobre la victoria electoral de Biden llegó conforme a los tiempos oficiales y no de manera adelantada, como querían los militantes del PRI, PAN y PRD, mucho se rumoró sobre un supuesto disgusto del líder estadounidense contra el tabasqueño; sin embargo, ninguna de las dos partes ha referido algo cercano a eso.

“Hablé con él y me dio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos, entonces le agradecí por tener esa Concepción, porque México es un país libre, independiente y soberano”, refirió el jefe del ejecutivo federal mexicano durante conferencia de prensa matutina.

Los temas preponderantes de la reunión Biden-López Obrador será las crisis que trajo consigo el COVID-19, tanto la sanitaria como la económica; el Tratado comercial entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), así como su puesta en marcha de manera conjunta en ambas naciones; y el fenómeno de la migración a EEUU, el cual involucra a México y el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras).

Ambos presidentes manejaran una agenda bilateral para desarrollar en sus administraciones (Ilustración: Jovani Pérez, Infobae)

Otro tema muy importante que se desprende del tratado comercial ratificado en el gobierno de Donald Trump será la reforma al sistema eléctrico que propuso AMLO y que probablemente quede aprobado este mes, pues algunos detractores de la administración de la 4T aseguran que estos cambios serán negativos para los consumidores, pues propicia un monopolio en el ramo que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, el politólogo de la UNAM aseguró que Biden tiene una visión respetuosa de la autodeterminación de las naciones.

“Los adversarios conservadores, corruptos, que estaban dedicados a robar y no quieren dejar de hacerlo, no piensan que la reforma eléctrica es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que no cueste mas la luz y para que no nos están saqueando como sucedía, (y) piensan que se le va a dar marcha atrás porque va a llamar Biden. Pues no es así, porque Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como nosotros lo somos de la de ellos”, expresó el mandatario mexicano en conferencia.

Cabe rescatar que esta no es la primera vez que AMLO asegura que Biden es un demócrata en su totalidad y que por lo tanto es atento ante los requerimientos de los Estados. En enero de este año, López Obrador refirió que todos los que quieran ver un ambiente de confrontación entre él y Biden “se van a quedar con las ganas”.

