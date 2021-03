Angélica Vale buscará juntar 100,000 pesos en donaciones para ayudar a Cepillín (Foto: Facebook Cepillin TV / @CepillinTv)

Toda la comunidad artística se consternó tras la noticia de la hospitalización del payaso Cepillín, por lo que han brindado su apoyo a la familia de diferentes maneras y desde sus propias trincheras.

La actriz Angélica Vale lo hizo a través de una colecta por internet, en la que sus fanáticos podrán donar la cantidad de dinero que quieras o puedan, con el objetivo de destinarlo todo al famoso comediante infantil mexicano.

“Hola, los tengo que volver a molestar porque pues Cepillín está en hospital, está delicadito de salud y... yo sé que ha sido un año muy difícil para todos, sé que ha estado tremenda la situación, pero también sé que mi amado Cepillín tiene que salir adelante”, dijo la actriz en una storie de Instagram.

La colecta ya es pública a través de la página oficial de GoFoundMe, en la que no es necesario que te registres, pues las donaciones pueden ser completamente anónimas.

“¿Cuántos latinos crecimos con Cepillín? Hoy, nos necesita. Está en el hospital, por esta pandemia lleva un año sin trabajar y está delicado de salud. ¡Por las alegrías, las sonrisas y nuestras infancias, ayudemos a Cepillín! Todo lo que se recaude, le ayudará a que su única preocupación sea su salud y seguir dándonos alegrías. ¡Gracias siempre!”, se puede leer en la pequeña descripción de la actriz en el Go Found Me.

Tino y Cepillín (Foto: Instagram@tino.parchis)

Hasta la publicación de esta nota, se habían juntado apenas 5,495 pesos del total. Tras 14 horas de haberse creado la publicación, se habían presentado 157 donantes, y se había compartido hasta 446 veces.

Las donaciones son completamente voluntarias, aunque a partir de una cantidad mínima de cinco dólares, además de una aportación para los servicios de la página web, aunque no es obligatorio.

Por otra parte, el hijo del famoso Cepillín puso a disposición de sus fanáticos una cuenta bancaria con el objetivo de juntar un poco de dinero y ayudar a su padre con los gastos hospitalarios.

“Les pedimos sus oraciones y apoyo a todos sus amigos y familiares en Todo México, Latinoamérica y USA. Cuenta cuenta de BBVA 012580027593998369, débito de BBVA 4152313492279448″, escribió a través de las redes sociales oficiales del payaso.

(Foto: Instagram @cepillintv)

En la noche del sábado 27 de febrero, se dio a conocer que Ricardo González “Cepillín” fue internado en el área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan, Estado de México.

En entrevista telefónica con el programa Chisme No Like, el payaso explicó que no se contagió de COVID-19, sino que sufrió un accidente al bajar las escaleras, y se lastimó la columna vertebral.

Aunque en un primer momento circularon versiones de que el payaso podía haber sufrido un infarto, él desmintió padecer problemas del corazón, y también negó haberse contagiado de COVID-19.

Cepillín contó que esta no es la primera vez que sufre una caída, y dijo que a pesar de sus 75 años sigue siendo una persona muy hiperactiva y todavía practica parkour, realizando movimientos extremos como saltos, acrobacias, escaladas o equilibrios.

Cepillin (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el hijo de Cepillín reveló al periódico El Universal que su padre fue ingresado a quirófano para una cirugía, en la que tuvieron que ponerle algunos tobillos después del accidente descrito.

Sin embargo, aseguró también que se mantuvieron a la expectativa, pues durante la cirugía únicamente les comunican los avances cada hora, por lo que su salud era una incógnita durante largos periodos de tiempo, informó la periodista Araceli García.

Además, informó al medio que el comediante se mantiene estable y luego de la operación, tendría que seguir internado por al menos cuatro días más.

