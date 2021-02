“Hoy tuvimos a la leyenda”: así fue la entrevista de Luisito Comunica a Cepillín, antes de que lo hospitalizaran

Así promocionó Luisito Comunica su entrevista a Cepillín este fin de semana (Video: Tik Tok @cepillintv)

En la noche de este sábado 27 de febrero, una noticia sacudió a los fans de Ricardo González “Cepillín”. El famoso payaso mexicano tuvo que ser internado de urgencia en un hospital de Naucalpan, en el Estado de México, según informaron sus hijos, Ricardo y Aydé, a través de sus redes sociales.

“Llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave”, dijo Ricardo González Junior en las imágenes, difundidas en la cuenta oficial de Instagram @cepillinTV.

“Les pido de favor una cadena de oración para mi papá. Estamos en urgencias. Aclaro, no es COVID-19, gracias a Dios”, agregó ella, junto a un collage de fotografías en las que aparecía junto al artista.

La noticia sorprendió a sus fans porque solo horas antes de ser hospitalizado, Cepillín había concedido una entrevista al famoso youtuber mexicano Luisito Comunica, para su canal de podcasts En Cortinas. Aunque la charla íntegra aún no se ha publicado, el influencer sí compartió el viernes 26 de febrero un pequeño avance en sus redes sociales.

“Acabamos de grabar podcast, ha sido de los más bonitos de la historia de ‘En Cortinas’, hoy tuvimos a la leyenda Cepillín. Qué bonito tenerte aquí, gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu conocimiento. La conversación estuvo... no sé muy...aprendí mucho”, dijo Luisito Comunica, mientras el payaso sonreía y lanzaba besos a la cámara.

“Vamos a aprender muchísimo y las personas que lo vean van a aprender, y van a conocer muchísimo más de lo que están acostumbrados”, agregó el youtuber Juan Bertheau.

En entrevista con "Chisme No like", Cepillín reveló por qué fue hospitalizado (Video: Instagram @chismenolikeofficial)

Los videos promocionales también fueron difundidos en los perfiles oficiales del artista infantil en Twitter y TikTok. A él se le ve divertido y sonriente, haciendo guiños a la cámara con actitud tranquila, y en aparente buen estado de salud. Esto detonó la preocupación de sus seguidores, quienes pensaron que el payaso había sufrido un infarto. Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas por Cepillín en una entrevista concedida en exclusiva desde el hospital al espacio Chisme No Like.

En la charla, el artista de 75 años negó padecer problemas del corazón, y aseguró que su estancia en el hospital no tiene nada que ver con el COVID-19, sino con una caída que sufrió al bajar las escaleras.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar eso, imagínate, bajando la escalera, que me iba a ir, por la edad o por lo que tú quieras... Ya me iba a caer y me agarré del pasamanos, y me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón en la columna”.

Además, contó que esta no es la primera vez que sufre un accidente similar, ya que a pesar de sus 75 años es una persona muy activa y todavía practica parkour, un tipo de entrenamiento deportivo que consiste en superar un recorrido de obstáculos (muros, escaleras o vallas), realizando movimientos extremos como saltos, acrobacias, escaladas o equilibrios.

“Es que yo he ido bien loco toda la vida, me caí en el trapecio, he sido muy hiperactivo. Ahora, el parkour, pero yo el parkour lo hago desde hace 50 años. Es lo que la mamá le dice a uno cuando está uno chico, ‘todo te va a salir cuando seas grande, todos los golpes te van a salir’. Entonces imagínate, 50 años de payaso, 75 de edad, pandemia, COVID, y todo ese rollo, y de repente, me pasa lo de la columna... No digo, es más fácil que me orine un perro. Pero Covid no he padecido gracias a Dios”.

Explicó que este lunes lo operarán de emergencia de la lesión en la columna, por lo que pidió a sus fans que oren por él.

“Primero Dios, le pido a la gente que pidan por mí, para que todo salga bien”, concluyó.