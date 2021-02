“El Estado opresor es un macho violador”: Sabina Berman

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Al mandatario Andrés Manuel López Obrador le fue demandado que rompiera el pacto patriarcal, lo cual indicó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le tuvo que explicar.

Dicha expresión fue utilizada por mujeres con el objetivo de que le retirara el apoyo a Félix Salgado Macedonio para competir por la gubernatura de Guerrero.

“Ahora con la simulación del feminismo empiezo a escuchar ‘rompe el pacto’. Les digo, sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le dije ‘oye, ¿qué es rompe el pacto? Explícame’ y ya me dijo: rompe el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a los hombres”, precisó López Obrador en la conferencia matutina del 25 de febrero.

La escritora Sabina Berman describió en su columna de opinión para El Universal cómo han respondido en dos naciones sobre las demandas de las mujeres. Y en el caso de México, el presidente durante un año ha interrogado al feminismo “desde incontables artículos de periódico, programas de televisión y radio, conferencias o encuentros fortuitos, apersonado en mujeres de muy distinta edad o etnicidad, pero siempre con el mismo reclamo —la ausencia de una política de Estado feminista—, el presidente respondió con una tranquila indiferencia”.

(Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

El mandatario también ha indicado que es humanista, que apoya al feminismo y no es igual que los conservadores. Aunque hace un año solicitó que la manifestación del 8 de marzo no se rayaran las paredes ni pintar los monumentos.

Mientras que refirió que en Argentina, Cristina Fernández de Kirschner, vicepresidente de Argentina, “nunca había sido una feminista”, pero “no se perdió de participar en el feminismo: se designó a sí misma la feminista número uno del Estado y fue ella la que cabildeó a senador tras senador del parlamento, para conseguir los suficientes votos que en plena pandemia, el pasado 30 de diciembre, aprobaron la Ley del Aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy, merecidamente, goza de una enorme popularidad entre las mujeres”.

.En tanto, Morena eligió a Félix Salgado Macedonio para competir por la gubernatura de Guerrero y fue hasta el 26 de febrero que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió que realizarán de nuevo el proceso de selección, aunque no se encuentra inhabilitado como servidor público ni tampoco existe antecedente penal en su contra.

Salgado Macedonio tiene denuncias en su contra por abuso sexual y violación, situación por la que mujeres se han pronunciaron en contra de su candidatura. Los cuestionamientos para el partido también incluyeron a sus militantes.

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

En consecuencia, volverán a evaluar los perfiles para determinar a la persona que representará a Morena en las elecciones del próximo 6 de junio. De acuerdo con los estatutos de Morena, la trayectoria y atributos ético-políticos se considerarán antes de avalar una candidatura.

“El Presidente le ha regalado al feminismo mexicano, involuntariamente, el villano contra el cual empoderar aún más: la perfecta encarnación de la consigna: El Estado opresor es un macho violador”, concluyó.

