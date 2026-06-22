La Suprema Corte confirma el derecho de los pueblos indígenas a resolver conflictos con sus normas

La SCJN reconoció que las comunidades indígenas pueden preservar sus formas de organización y resolver conflictos conforme a sus normas y procedimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 22 de junio que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación, a preservar sus propias formas de organización y a resolver sus conflictos conforme a sus normas y procedimientos, de acuerdo con información publicada en las redes del Máximo Tribunal.

Dicho caso se originó cuando una comunidad indígena sancionó a uno de sus integrantes por incumplir cargos comunitarios. La medida ordenó recuperar un predio comunal y demoler la vivienda que el sancionado construyó en ese terreno.

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El Pleno determinó que la decisión es compatible con la Constitución, al proteger la identidad cultural, la autonomía y el sistema normativo interno de la comunidad. La Corte precisó que el ejercicio de la jurisdicción indígena debe ser compatible con los derechos humanos.

La SCJN también estableció que, cuando una resolución comunitaria afecta una vivienda, las autoridades deben garantizar una compensación suficiente para proteger el derecho de la persona afectada y su familia a una vivienda digna. El asunto corresponde al Amparo Directo en Revisión 10/2026.

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Suprema Corte reconoce la representación comunitaria indígena en juicios de amparo

La Suprema Corte determinó que los pueblos y comunidades indígenas pueden acreditar su representación colectiva en juicios de amparo conforme a sus sistemas normativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN determinó el pasado 27 de abril que los pueblos y comunidades indígenas pueden acreditar su representación colectiva en juicios de amparo conforme a sus sistemas normativos, sin que se les impongan formalidades ajenas a su organización interna.

El Pleno de la SCJN estableció que, tras la reforma constitucional de 2024, las comunidades originarias son sujetos de derecho público en México, por lo que el ejercicio de sus derechos colectivos debe respaldarse con la representación que reconozcan sus propias normas internas.

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Al resolver el Recurso de Queja 12/2025, la Suprema Corte instruyó a las personas juzgadoras a valorar las pruebas de representación comunitaria con un enfoque intercultural, con análisis integral de los indicios sobre la organización interna. Si existe duda, señaló, deben solicitar mayores elementos probatorios antes de negar esa representación.

El criterio se desprendió de un amparo promovido por la falta de consulta a un pueblo originario ante una iniciativa para prohibir espectáculos con animales. En ese caso, el tribunal de origen rechazó reconocer la representación de quien promovió el recurso, lo que la SCJN calificó como un análisis insuficiente.

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La Corte también precisó que la autoadscripción se refiere al reconocimiento individual de pertenencia, mientras que la representación colectiva permite actuar en nombre de la comunidad, y subrayó que las exigencias probatorias deben respetar los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.

Suprema Corte reconoce el interés legítimo de comunidades mayas para impugnar una norma ambiental

La SCJN reconoció su interés legítimo para impugnar la norma sobre granjas porcícolas. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN resolvió el pasado 27 de mayo a favor de comunidades mayas de Yucatán y reconoció su interés legítimo para impugnar una norma sobre granjas porcícolas, con lo que reabre el juicio de amparo y obliga a revisar de fondo si esa regulación se emitió sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

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El fallo corresponde al Amparo en Revisión 451/2025 y revoca tanto la sentencia del juzgado de distrito como el acuerdo que dio por no ampliada la demanda, de acuerdo con un comunicado de la SCJN. La decisión se tomó por unanimidad, informó la ministra Loretta Ortiz Ahlf en su cuenta de X.

La resolución responde a un amparo promovido por tres personas que se autoadscribieron como integrantes de una comunidad indígena. Según la SCJN, en su demanda reclamaron que la Norma Técnica Ambiental NTA 001 SDS 22, que regula el diseño, operación y abandono de los centros de producción porcícola en Yucatán, se elaboró sin garantizar su derecho a la consulta y pese a posibles efectos sobre el agua, el medio ambiente y la vida comunitaria.

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Ese es el punto central del fallo: la residencia en las localidades afectadas basta para acreditar interés legítimo cuando se busca defender derechos ambientales. Para el Pleno, quienes promovieron el juicio demostraron que viven en lugares donde se realizan actividades reguladas por la norma y eso prueba que habitan el entorno adyacente del ecosistema posiblemente afectado.