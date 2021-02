Violencia en Ixtapaluca: hombre apedreó a su madre por dinero y policías municipales sometieron a tres mujeres

Un sujeto agredió a su propia madre por dinero (Video: Twitter/@VeritasVosLib)

Un par de grabaciones expusieron la jornada de violencia en Ixtapaluca, Estado de México, sobre hechos distintos que se viralizaron en la red; uno de ellos dio cuenta de agresiones con piedras a una señora por su propio hijo, quien le exigía dinero; el otro clip trató de abusos policiales al arrestar a presuntos recolectores de basura.

De acuerdo con denuncias ciudadanas en Twitter y Facebook, Irvin Lira Álvarez fue exhibido cuando arrojó un garrafón con agua, piedras y sometió a vejaciones a su madre, pues al parecer, le exigía “su” dinero.

“¿A dónde te los vas a subir?”, inicia la grabación y enseguida el tipo arroja un garrafón lleno de agua. Una mujer que carga a un perro trata de calmarlo, pero el agresor continúa, desprende una pieza del buzón metálico colocado al zaguán para aventarla a su víctima. La escena se desarrolla en el patio de un domicilio y el hombre amenaza con golpear a la señora. Para calmarlo, le advierten que llamaron a la policía.

“Ya, ya va a venir la patrulla, ya va avenir la patrulla, ya va venir”, señala su hermana. El sujeto recoge una pieza del piso y la arroja a la señora, le insisten que se tranquilice: “Ya, Irvin, ya, deja a mi mamá”, suplica en sollozos una mujer.

La señora agradeció que fuera atendida por los hechos (Facebook/Policía Municipal Ixtapaluca)

Mientras tanto, la mujer llora y su hijo primero amaga con arrojarle rocas y finalmente lo hace. “Ahorita me vas a responder”, amenaza y golpea con piedras. Posteriormente, el clip pasa a otra toma, donde la señora entrega un celular y el sujeto lo arroja.

“Ahí está tu puto teléfono, dame mi dinero, dámelo todo para irme a la v*rg*, dámelo”, exige el agresor. “Dámeeelo, dámelo, dame mi dinero”, grita y después jala el cabello a la señora. “Yo nunca te hice nada”, dice el sujeto y finaliza el video.

Al ser consultadas por este medio, las autoridades no proporcionaron mayor información. Sin embargo, sí compartieron un video donde daban cuenta de la atención del caso y confirmaron que Irvin es hijo de la persona agredida.

“Que Irvin Lira Álvarez ya no entre en mi familia porque es mucho dolor el que me da, ya la verdad yo ya no quiero saber nada de él, ni de la señora que lo acompaña”, dice la mujer al tiempo que una oficial le promete visitas regulares.

Los oficiales sometieron con exceso de fuerza a tres mujeres (Video: Twitter/@DIxtapaluca)

En el otro video fue denunciado que uniformados municipales actuaron con uso excesivo de la fuerza e, incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una carpeta de investigación para dar seguimiento a los hechos.

Primero, el clip permite observar que tres policías someten a una mujer. Mientras otra persona graba, una de las oficiales aprieta el cuello de la mujer con su brazo, sometiéndola desde atrás, mientras le advierten a la uniformada que, a quien intentan detener, fue agredida por “los de la basura”.

“Si le pegaron los de la basura, fíjate como están llevándosela”, reclama una persona que registra con celular. En tanto, otra oficial está encima de una mujer recostada en el piso y después la esposa a ella. Los testigos tratan de explicar el caso, mientras arriba una segunda camioneta de la policía.

“Ellos estaban recogiendo basura, llegaron los de la basura y les pegaron a ellos (a los detenidos), ahí está su carrito, mira”, señala una señora. Una tercera mujer que reclama los arrestos pide que no la toquen, se inicia un forcejo y también es detenida.

Presuntamente, los oficiales abusaron de su autoridad en el arresto (Foto: Captura de pantalla/Twitter/@DIxtapaluca)

En medio de las discusiones, un oficial levanta de las piernas a una mujer asegurada y la arroja con fuerza a la batea de la camioneta, entonces incrementan los gritos. “Fíjense cómo la están tratando”, vuelve a reclamar quien graba, al tiempo que otra oficial ahorca a la mujer que antes estaba sometida en el piso, para jalarla y subirla a la patrulla.

“Ella es menor de edad”, indican a un oficial, “no importa, no importa”, insiste el uniformado quien, con aparente uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad, somete a la joven.

Presuntamente, los hechos ocurrieron en Ayotla, sobre avenida Universo. De acuerdo con el reporte en redes, aquellos en el camión de la basura intentaron atropellar a los recolectores, después los golpearon. En las acciones intervinieron las mujeres, supuestas familiares. Sin embargo, la policía municipal aseguró a las partes originalmente agredidas, mientras que a los del vehículo de recolección no les detuvieron.

“Iniciamos Investigación de Oficio núm. CODHEM/CHA/73/2021, por la probable vulneración del derecho a la legalidad y seguridad jurídica de dos mujeres detenidas en el municipio de Ixtapaluca”, publicó en redes la delegación de Derechos Humanos del Estado de México.

La dependencia omitió comentar sobre las investigaciones de DDHH (Facebook/Policía Municipal Ixtapaluca)

Infobae México contactó a la policía municipal de Ixtapaluca, pero indicaron que solo darían información a quien acuda personalmente al centro de mando y no tenían ningún otro contacto para proporcionar cualquier dato, mucho menos, para saber si las oficiales han sido suspendidas o conocen de las investigaciones abiertas por la comisión de Derechos Humanos.

