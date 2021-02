“¿Pues qué desmadre traen?”: Vicente Fox vuelve a la carga contra Morena por el caso García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2019.- El ex Presidente de México, Vicento Fox Quezada, se dijo a favor de legalizar totalmente la marihuana, pues, mencionó, al no haber restricciones en los usos científicos, recreativos y médicos de esta planta, el país podría ser líder mundial junto con Cacadá, esto durante su participación en el primer Simposio Médico de Cannabis Medicinal, organizado por al empresa Khiron Life Sciences. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

De nueva cuenta, el ex presidente de México durante el sexenio 2000-2006, Vicente Fox Quesada, se pronunció acerca de las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, perteneciente al Partido Acción Nacional,

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex presidente panista compartió un video en donde se ve al gobernador tamaulipeco en la conferencia de prensa que ofreció el pasado miércoles, en la Cámara de Diputados, en donde se dice inocente de las acusaciones de presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada.

Acompañado del video, puso un mensaje en el que se lee: “Morena, Procurador: Pues Que desmadre traen?? Es lo malo de seguir a ciegas ordenes del patrón” (sic).

En el fragmento del video se escucha decir a García Cabeza de Vaca que se quiere confundir a la opinión pública, presentando las denuncias “que en su momento estaremos aclarando todas y cada una de ellas”.

También se escucha decir al panista que defenderá su honra, la de su familia, y no va a titubear para seguir defendiendo los intereses de las familias tamaulipecas. También dice, mientras se dirige a Juan Carlos Romero Hicks, que “no hay arma más poderosa en política, que la verdad misma”.

La noche del martes pasado se difundió que la Fiscalía General de la República busca quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, esto tras acusarlo de presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada.

Ante esto, el mandatario estatal dio un discurso el pasado miércoles, con motivo de las celebraciones del Día de la Bandera, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde informaba que se presentaría en la Ciudad de México para asistir a la Cámara de Diputados, y así conocer las causas por las que era acusado.

Dijo que, como lo ha dicho en anteriores ocasiones, en su vida privada y pública, siempre se ha conducido conforme a la ley, además de señalar que, durante muchos años, ha sido objeto de lo que calificó como “infamias y persecuciones políticas”.

El gobernador de Tamaulipas asistió el pasado miércoles a la Cámara de Diputados. EFE/ Cámara De Diputados SÓLO USO EDITORIAL

“Esta no es la primera, y muy probablemente no será la última, y como siempre, a ustedes les consta he dado y daré la cara siempre”, dijo en su discurso.

Mencionó que asistiría a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, “para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa, era de mínima decencia política, haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora, que empiezan las elecciones, qué casualidad”.

Posteriormente, por la tarde del miércoles, el gobernador se presentó en la Cámara de Diputados, directamente en las oficinas del grupo parlamentario del PAN, y posteriormente en la Secretaría General del Palacio en San Lázaro.

El expresidente Fox ya se había pronunciado el pasado miércoles en contra de las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas cuando, por medio de un tuit, calificó de “brutal, deshonesto y corrupto”, el comportamiento del partido fundado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena.

En dicha publicación, compartió un tuit de la cuenta Senadores de Acción Nacional, en donde dicen que se quiere distraer con las acusaciones contra García Cabeza de Vaca las “escandalosas” irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, en referencia a la cantidad de dinero que, se dio a conocer, se perdió por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), proyecto impulsado por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

