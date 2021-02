Beca de Apoyo a la Manutención para hijos de militares de las Fuerzas Armadas 2021: esta es la fecha límite para el registro

El monto de la beca es de 1,800 pesos por bimestre. (Foto: Pixabay)

En México existe una gran variedad de becas con el fin de evitar la deserción escolar, tal es el caso de la Beca de Apoyo a la Manutención para hijos/a de militares de las Fuerzas Armadas 2021, la cual ofrece una ayuda económica de 1,800 pesos bimestrales.

Ante ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y con base a las reglas de operación para el programa de becas Elisa Acuña, convoca a los interesados a realizar el proceso de registro, que estará vigente hasta el próximo 1 de marzo del presente año.

Se trata de un apoyo a estudiantes hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo, en situación de retiro, fallecidos en combate, así como incapacitados que lleven sus clases en Licenciatura; Licencia Profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES).

El registro se realiza vía internet. (Foto: Pixabay)

¿Cómo hacer el registro?

*El proceso deberá realizarlo el interesado a través de la página del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). Pulse Aquí.

*Una vez ahí, le serán solicitados datos personales como la CURP, además de verificar bien los mismos para evitar la cancelación del trámite.

El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente. De acuerdo con la CNBBBJ, las solicitudes que sean canceladas por el alumno, o no hayan sido finalizadas, y no cumplan con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

¿Cuáles son los requisitos?

*El alumno deberá estar inscrito en la licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna IPES del país.

*Ser descendiente en primer grado de un integrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo, en situación de retiro, fallecimiento en combate o incapacitados en 1ª o 2ª categoría en actos de servicio o a consecuencia de los mismos.

*Tendrá que ser alumno regular.

*No recibir alguna otra beca de manera simultánea y con el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal Centralizada.

* No haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica.

*No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

Este año, los pagos de tres bimestres se realizarán en abril. (Foto: Pixabay)

Hay que recordar que este año la entrega de la beca se repartirá en dos periodos, es decir, los pagos de tres bimestres se depositarán en abril. De ese modo, los beneficiarios se embolsarán un total de 5,400 pesos durante ese mes y debido a la contienda electoral.

Mientras que el pago del cuarto y quinto bimestre se abonará a las cuentas de los alumnos durante el mes de octubre y será de 3,600 pesos en total.

La CNBBBJ publicará los resultados de la convocatoria el 22 de marzo de 2021, especificando el número de folio de la solicitud de beca de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos. Para ello, podrá acceder al siguiente enlace.

De acuerdo con la autoridad educativa, para recibir los recursos, los alumnos deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, y que no tenga límite de depósitos al mes.

Además, la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria, deberá registrarse en el SUBES hasta el próximo 25 de marzo.

