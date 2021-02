Cancelación del Aeropuerto de Texcoco costará 232% más de lo que estimó el Gobierno Federal: ASF

El NAIM era el proyecto más importante del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto (Foto: Presidencia de México)

Contrario a lo que dijo en 2019 Javier Jiménez Espriú, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien aseguró que la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco costaría al país 100 mil millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que podría elevarse 232% más.

Esta estimación se dio a conocer este sábado en la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la ASF, la cancelación costará al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, pues consideró como factores de costos adicionales la liquidación de los contratos pendientes, juicios y demandas interpuestos. También refirió que la información no es precisa por parte de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

La obra ya presentaba un avance del 31.5% de su construcción, cuando el gobierno de la Cuarta Transformación lo canceló (Foto: Cuartoscuro)

“La dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”, se lee el informe.

En este, detalló que de los casi 332 mmdp se cuentan 163 mil 540 millones 720.5 mil de pesos (49.3%) por gastos ya erogados a 2019, lo cual incluye los costos no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014-2018 (70,497,352.1 miles de pesos), y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios (7,629,862.8 miles de pesos).

También los costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a la recompra del 30.0% de los bonos emitidos (50,887,785.8 miles de pesos), y a la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E (34,027,215.6 miles de pesos), y c) los costos legales derivados de la cancelación del proyecto (498,504.2 miles de pesos).

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, junto a Javier Jiménez Espriu, ex secretario de Comunicaciones y Transporte (Foto: Cuatoscuro)

Los 168 mil 455 millones 797.1 mil de pesos (50.7%) restantes son costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso).

El NAIM fue un proyecto lanzado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, con el arribo de la administración de Andrés Manuel López Obrador se decidió cancelarlo por diversas deficiencias. La cifra total de la cancelación es seis veces del presupuesto que tenía contemplado el gobierno federal con la extinción de los fideicomisos.





Sedena reservó información sobre la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía

Foto: Presidencia de México.

Por si fuera poco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó la información sobre la construcción del Aeropuerto #Felipe Ángeles” en Santa Lucía, Estado de México, con el argumento de que es asunto de seguridad nacional, de acuerdo con la ASF.

Sin embargo, la dependencia a cargo del general Luis Cresencio no presentó las pruebas que expliquen cómo la entrega de estos datos vulnerará la operación.

Tras la revisión que hizo la Auditoría a la Cuenta Pública 2019, el órgano autónomo señaló que la Sedena “clasificó la totalidad de la información relacionada con dicha obra (Aeropuerto Felipe Ángeles construida en Santa Lucía) con el carácter de reservado en virtud de que su difusión compromete la seguridad nacional e interior”

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador and Secretary of Defense Luis Sandoval cut a ribbon during the inauguration of the first stage of the new international airport in Zumpango de Ocampo, at the Santa Lucia military airbase on the outskirts of Mexico City, Mexico February 10, 2021. REUTERS/Edgard Garrido

No obstante, señala que “se identificó que al realizar la invocación de reserva, las pruebas del daño no guardaron corresponsabilidad con lo solicitado, ya que éstas son generales y no especifican la forma en que la entrega de la información vulneraría la operación de AIFA (Aeropuerto Felipe Ángeles) o la seguridad nacional”.

Explicó el órgano encabezado por David Colmenares que, si bien esta es una obra de ingeniería militar con funciones de seguridad nacional, también es una obra civil, por lo que pidió que “es necesario que la Sedena valoré qué información debería hacerse pública sobre el proyecto para garantizar el derecho del acceso a la información”.





