ASF encontró un gasto irregular de más de 263 millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

(Foto: Twitter/JovConFuturo)

Parece ser que ni el gobierno de la “Cuarta Transformación”, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha terminado con el manejo irregular de recursos públicos en programas sociales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este sábado que existen más de 263 millones de pesos pendientes de aclarar en la operación del programa del Gobierno Federal, Jóvenes Construyendo el Futuro.

De acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública 2019, las irregularidades se encuentran pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se pudo comprobar su realización, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron.

Cabe mencionar que las Becas del Bienestar están dirigidas a población que se encuentre en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad con el fin de disminuir el nivel de deserción escolar. Son cuatro los apoyos que dan: Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y las Becas Elisa Acuña.

La ASF apuntó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a cargo de la Secretaría del Bienestar, reportó la entrega de los recursos de la beca a 72 titulares de las familias beneficiarias pese a que fallecieron antes, el monto asciende 115,200 pesos.

Además se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios por 565,400 pesos.

(Foto: Archivo)

Tampoco se presentó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria por pagos de apoyos de ejercicios anteriores que ascienden a 834,400 pesos.

Mientras que en la partida combustibles, y arrendamiento de equipo y bienes informáticos no se proporcionó el reintegro por 311,300 pesos y no se presentaron diversos entregables por 71 millones 885,100 pesos.

Servicios sin comprobar y pagos dobles por horarios

La auditoría consignó que de 458 prestadores de servicios profesionales por honorarios no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la materialización de los servicios prestados, y/o presentan inconsistencias en sus contratos e informes de actividades, el monto asciende a 15 millones 855.8 pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Jóvenes Construyendo el Futuro)

Agrega además que 5 prestadores de servicio en Chiapas desconocieron las firmas contenidas en los contratos e informes de actividades.

Mientras que 355 contratados por honorarios presentaron informes de actividades y recibieron pagos tanto de la Secretaría de Bienestar con los denominados Servidores de la Nación, como de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, estos pagos ascienden a 17 millones 237,500 miles de pesos.

Además de que no se ha realizado el reintegro de recursos no pagados a personal de honorarios por 686,500 pesos.

Irregularidades en servicios financieros y bancarios

La Tarjeta de Bienestar es la principal donde se hacen los depósitos a los adultos mayores por su pensión (Foto: Cuartoscuro)

La auditoria también consignó que no presentó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de 265,100 de pesos de las partidas presupuestales “Servicios Bancarios y Financieros” y “Subsidios al consumo”

Por otra parte, se identificaron pagos por 155 millones 939,000 pesos por concepto de comisiones por servicios prestados que no se encuentran contemplados ni establecidos en los gastos de operación del Programa Presupuestario.

Además de haber realizado pagos que no se pueden vincular con ninguna beca, y no cuentan con el oficio que justifique y ampare el pago de facturas de BANSEFI y BBVA Bancomer.

Foto: TW/@horacioduarteo

La ASF concluyó que el manejo que se hace de los recursos públicos federales en ese programa “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia, y honradez al Estado”.

Ahora la dependencia a cargo del programa debe responder a las solicitudes de aclaración de la ASF, por lo que aún no pueden ser considerados daños al erario.