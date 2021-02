“Sigamos luchando”: Estefanía Veloz tras amenazar con renunciar a Morena por caso Salgado Macedonio

(Foto: Instagram@estefaniavloz)

“Gracias compañera, sigamos luchando”: así respondió la presentadora de televisión y feminista, Estefanía Veloz, ante el llamado de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, a continuar en la “lucha dentro y fuera”. Esto luego que la activista reiterara su renuncia colectiva del partido tras el registro como precandidato de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

Mediante una publicación en Twitter, la Secretaria Hernández reconoció la firmeza de Veloz ante el caso y la exhortó a no retirarse del partido, de tal manera que pudiera continuar con la lucha “de las estructuras patriarcales”.

“También gracias, @EstefaniaVeloz por tu firmeza. Aquí ninguna de nosotras debe irse, hay que seguir combatiendo las estructuras patriarcales dentro y fuera. Mi solidaridad frente a los insultos. No hagas caso. Sigamos luchando.”, escribió en su cuenta oficial.

A pesar de haber sido señalado en diversas ocasiones por delitos de violencia sexual y se expusieran públicamente las demandas, el pasado 15 de febrero, Félix Salgado Macedonio realizó su registro oficial como precandidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, partido por el cual el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia.

Integrantes de la colectiva Nacional Ningún Agresor en el Poder realizó el performance Un violador en tu camino frente a Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Esa misma mañana, participantes de la Colectiva Nacional Ningún Agresor en el Poder realizaron el conocido performance “Un violador en tu camino” de Las Tesis frente a Palacio Nacional en Ciudad de México para protestar en contra de que se permitiera la inscripción del senador.

Ante el suceso, Estefanía Veloz se pronunció en redes sociales reforzando su advertencia: “Para quienes andan muy pendientes de mi renuncia les digo que como decisión colectiva lo haré junto con quienes se quieran sumar, el mismo día que Félix se registre ante el INE como candidato oficial del partido”.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que Morena no procediera con la aprobación final, pues, al ser un registro a precandidatura, “aún pueden pasar muchas cosas”, de tal manera, aseguró que la lucha aún no finalizaba.

“Esto todavía no acaba compañeras, aún tenemos herramientas legales, todavía no está escrita en piedra esa candidatura. Esto no se acaba hasta que se acaba, hay mucha resistencia y gente con buena voluntad. #UnVioladorNoSeraGobernador”, aseveró en su cuenta de Twitter.

Estefanía Veloz mencionó que su posible renuncia al partido sería por congruencia feminista (Foto: Instagram/estefaniavloz)

En una entrevista con el periodista, Julio Astillero, el pasado 10 de febrero, la analista política aseguró que, junto a sus compañeras militantes, renunciaría a Morena si Félix Salgado Macedonio lograba la candidatura oficial por la gubernatura de Guerrero.

Al momento de compartirse la entrevista desde la cuenta del periodista en Twitter, Veloz remarcó que su posible salida sería por “congruencia feminista”, no obstante recalcó que la transformación continuaría dentro o fuera del partido.

“Estoy convencida de que la mejor lucha se da desde adentro y que aún no se agotan las herramientas institucionales del partido, pero sin duda renunciaría por congruencia feminista. Estos son momentos históricos en los que habrá que estar a la altura.

Que quede claro: ser obradorista es mucho más que estar en morena. Yo he sido, soy y seré obradorista así como militante de la 4T. ¡CON O SIN MORENA LA TRANSFORMACIÓN SIGUE!”, expresó.

Felix Salgado Macedonio, senador de Morena, tiene al menos cuatro denuncias formales por el delito de abuso sexual contra integrantes de su mismo partido; la primera data de 1998. (Foto: Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio tiene al menos cuatro denuncias formales de violencia de género suscitadas desde 1998. La mayoría de las víctimas han sido simpatizantes del partido que representa, por lo que en enero pidieron a Morena que iniciara una investigación al precandidato.

En una carta dirigida a Citlalli Hernández, diversas integrantes del partido exhortaban a que se actuara debidamente ante la situación, que no se permitiera la candidatura y, una vez retirada, tampoco se le permitiera regresar a su cargo como senador.

Otros grupos feministas también se han manifestado para exigir la expulsión de Félix Salgado, una de ellas fue con el hashtag #UnVioladorNoSeráGobernador promovido en redes sociales.

