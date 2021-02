Congruencia feminista: Estefanía Veloz amenazó con renunciar a Morena si postulan a Salgado Macedonio

La abogada cercana a los ideales de la 4T aseguró que, junto con sus compañeras militantes, renunciaría a Morena (Foto: Cuartoscuro/Instagram/estefaniavloz)

Durante una entrevista realizada por el periodista Julio Astillero, la abogada cercana a los ideales de la Cuarta Transformación (4T) aseguró que, junto con sus compañeras militantes, renunciaría al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en caso de que se dé la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero.

“Mira, es una es una pregunta que me he hecho mucho, pero que no tomaría sola. Por congruencia renunciaría, pero de manera colectiva con compañeras, dejaría que decidiéramos, y hay que seguir dando la lucha desde dentro.”, indicó Veloz.

Asimismo, dijo que el caso de Salgado Macedonio no es el único al que se enfrentan las mujeres de la política mexicana, pues indicó que “hay muchos” que ella conoce de cerca, pues se encuentra en un esquema de apoyo a mujeres que han sido violentadas en sus derechos políticos por hombres.

Estefanía Veloz refirió que busca generar un cambio desde dentro del partido político de Morena (Foto: Twitter@/EstefaniaVeloz)

Sin embargo, el caso del político guerrerense le ha enseñado que no lo intente afrontar, pues “le tiene más poder” que muchas personas, lo cual significaría un desgaste a la hora de confrontarlo y mencionó que el hecho cobraría factura en cuatro años, aunque ella, junto con sus compañeras, serán las primeras en decir “se los dije”.

Estefanía Veloz refirió que busca generar un cambio desde dentro del partido político de Morena, pero que en caso de no generar la lucha desde esa trinchera, lo haría a partir de su primera militancia: el feminismo.

“Hay una lucha mucho más grande, donde feminismos nuestra primera militancia, y que si estamos viendo que hay personas que siempre han violentado a las mujeres a los que no les interesa que hoy se están tratando de poder colgar de un movimiento nada más por golpetear políticamente, ahí no es”, sentenció.

Finalmente, señaló que durante la siguiente marcha del 8 de marzo, las mujeres llegarán “sin nada que perder”, pues han sido el sector más vulnerado históricamente, pues se han visto golpeadas desde el rubro doméstico y hasta el político, pues se han visto aún más afectadas durante la pandemia de COVID-19, al ser “las últimas quienes voltean a ver”.

Con este tuit, reiteró que aunque no sea más militante de Morena, seguirá siendo obradorista (Foto: Twitter@/EstefaniaVeloz)

En cuanto Julio Astillero compartió la entrevista desde su cuenta de Twitter, Veloz compartió el mensaje en sus redes sociales y remarcó su posible salida de Morena por “congruencia feminista”.

“Estoy convencida de que la mejor lucha se da desde adentro y que aún no se agotan las herramientas institucionales del partido, pero sin duda renunciaría por congruencia feminista. Estos son momentos históricos en los que habrá que estar a la altura.”, redactó.

Posteriormente, en otro tuit reiteró que aunque no sea más militante de Morena, seguirá siendo obradorista, pues es fiel creyente de la transformación del país desde la vía política.

“Que quede claro: ser obradorista es mucho más que estar en morena. Yo he sido, soy y seré obradorista así como militante de la 4T. ¡CON O SIN MORENA LA TRANSFORMACIÓN SIGUE!”, terminó Veloz.

Félix Salgado Macedonio ha sido denunciado por tres mujeres de acoso sexual y violación (Foto: Twitter @FelixSalMac)

Cabe recordar que Félix Salgado Macedonio ha sido denunciado por tres mujeres de acoso sexual y violación. La Comisión de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que abriría un procedimiento de oficio en contra.

Sin embargo, de poco ayudó, pues el partido político ha respaldado su candidatura por el estado de Guerrero, y la misma CNHJ desestimó la queja presentada por Basilia “N” en lo relacionado a las denuncias contra el político.

Esto sucedió porque, de acuerdo con la dependencia, la denuncia no cumple con los “los requisitos de procedibilidad” en tiempo, lugar y circunstancia. Aunado a esto, el órgano interno de Morena pidió comprobar la militancia de la parte interesada.

