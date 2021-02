“Rompe el pacto”: senador de Morena Germán Martínez le pidió a Salgado Macedonio renunciar a candidatura

Martínez no sólo fue el primer senador de Morena en pronunciarse sobre el caso Salgado Macedonio; además, le pidió renunciar a la candidatura (Foto: Cuartoscuro)

Germán Martínez Cázares se convirtió este jueves en el primer senador de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con control del Congreso, en referirse al tema de Félix Salgado Macedonio, el candidato del partido a la gubernatura de Guerrero acusado en varios casos de abuso y violencia sexual.

“Yo le pido a Félix Salgado, mi compañero, que él sea el que renuncie a la candidatura y le digo Félix rompe el pacto, el pacto de patriarcado, el pacto agresor”, expresó Martínez Cázares en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El ex director del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) ha sido compañero de Salgado Macedonio en el Senado, donde ambos ocuparon un escaño durante el mismo tiempo entre mayo de 2019 y diciembre de 2020, cuando el ahora candidato morenista pidió licencia para competir en las elecciones del 6 de junio de 2021.

A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, Salgado Macedonio es el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

Además, Martínez Cázares le pidió a Salgado Macedonio que “no ponga a las mujeres de Morena en entredicho” ni “en aprietos al movimiento de regeneración nacional que tanto ha hecho por las mujeres más pobres”.

“Félix rompe el pacto, no te lo mereces tú, no se lo merecen las mujeres, no lo merece Guerrero, sométete a la investigación y espera una nueva oportunidad”, concluyó el senador morenista, que se sumó al pedido de “romper el pacto” con el que mujeres, organizaciones, oposición e incluso políticos al interior de Morena han criticado la candidatura de Salgado Macedonio.

Mientras el senador morenista criticaba a Salgado Macedonio, López Obrador redoblaba su postura con respecto al caso. “Ya chole (basta)”, aseguró a los reporteros durante su conferencia matutina, claramente molesto por los cuestionamientos sobre el tema.

Legisladoras del PAN contra candidatura de Félix Salgado Macedonio (Video: Twitter @SenadoresdelPAN)

Preguntado por la prensa sobre qué le decía a las mujeres que denunciaban a Salgado Macedonio por violación, el mandatario mexicano aseguró que “tienen su derecho”. “Como también tiene el derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix, es lo mismo, son derechos de todos a la libertad”, dijo, en comentarios que han sido ampliamente criticados.

Este miércoles, un grupo de senadoras y diputadas federales, así como diputadas locales, del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política de México, se pronunció este miércoles contra la candidatura de Salgado Macedonio.

“Claro que se tiene que respetar la presunción de inocencia, pero también tienen que protegerse los derechos de las víctimas que lo han denunciado. Esto no es sólo un tema legal, es ético, del cual Morena debe ser responsable”, señalaron un grupo de senadoras y diputadas federales, entre otras.

No aceptamos que hombres con acusaciones de abuso sexual alcancen ningún puesto de poder. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Un presunto violador no debe ser gobernador

AMLO redobló su apuesta en el caso de Salgado Macedonio y aseguró que el pueblo también tenía derecho a elegirlo (Video: Gobierno de México)

Este martes, el senador con licencia (conocido en Guerrero como “El toro sin cerca”) acudió a la audiencia que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena organizó, para tomarle su declaración en dos expedientes abiertos en su contra por los presuntos abusos sexuales.

La CNHJ abrió de oficio el primero de ellos y el segundo se abrió tras la acusación directa de una de las víctimas, que este lunes declaró ante las autoridades internas morenistas. La mujer, Basilia “N”, solicitó a López Obrador “no defender a un violador”.

Por otra parte, un grupo de legisladoras morenistas, incluidas diputadas federales, como Wendy Briceño, y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, se han pronunciado en contra de la candidatura de su compañero de partido Salgado Macedonio, al igual que lo han hecho mujeres y hombres del sector cultural.

