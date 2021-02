Legisladoras del PAN se pronunciaron contra la candidatura de Salgado Macedonio en Morena: “Es inaceptable”

Senadoras de oposición, contra candidatura de Félix Salgado Macedonio en Morena (Video: Senadores del PAN)

Un grupo de senadoras y diputadas federales, así como diputadas locales, del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política de México, se pronunció este miércoles contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado de Guerrero por Morena, el partido oficialista.

Primero, a través de un video, las senadoras Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán y Alejandra Reynoso, así como las diputadas federales Josefina Salazar y Lizbeth Mata, entre otras ex legisladoras, funcionarias y trabajadoras del PAN, publicaron un video cuestionando la candidatura de Salgado Macedonio.

“Félix Salgado Macedonio es candidato a la gubernatura de Guerrero a pesar de tener acusaciones de violación en su contra. Fue apoyado por Morena y por el presidente (López Obrador). Eso es inaceptable”, expresaron en un mensaje conjunto.





“Claro que se tiene que respetar la presunción de inocencia, pero también tienen que protegerse los derechos de las víctimas que lo han denunciado. Esto no es sólo un tema legal, es ético, del cual Morena debe ser responsable”, añadieron.

No aceptamos que hombres con acusaciones de abuso sexual alcancen ningún puesto de poder. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Un presunto violador no debe ser gobernador

Más tarde, en conferencia de prensa, la senadora López Rabadán ahondó en el tema. “Esto no tiene que ver con una definición legal, porque claro que siempre va a haber algún argumento legal, toda vez que no tiene una sentencia firme y ejecutoriada, eso es claro, pero no estamos hablando de un tema de sentencias”, reiteró.

“Estamos hablando de un tema ético y un tema de honorabilidad en los partidos políticos, es evidente que Morena aplasta, minimiza o disminuye la exigencia de las mujeres, no solamente de Guerrero sino de todo el país, pidiendo que no haya en la boleta personas puedan ser señaladas por agresiones a mujeres o incluso por violaciones”, completó.





Para la senadora, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, “hay como una mafia masculina rodeada de esta decisión”. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha respaldado la candidatura de Salgado Macedonio, elegido por medio de encuestas internas, hasta que las autoridades judiciales digan lo contrario.

Por su parte, el mandatario mexicano López Obrador fue contundente este miércoles, al indicar que Salgado Macedonio había sido elegido como candidato y no había vuelta atrás. “Hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es quien decide, si se hacen encuestas y la gente dice: ‘estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero’, yo pienso que se debe de respetar”, argumentó.

“Que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección”, añadió el presidente de México, quien en otra ocasión había indicado que las acusaciones contra Salgado Macedonio, uno de sus grandes aliados en el sur del país, eran un tema de “temporada electoral”.





Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez indicó que, “si estamos hablando de los hombres violentos, no sólo Félix, cualquier hombre violento, cualquier persona que atente de manera violenta, que viole a una mujer no puede ser candidato, incluido Félix Salgado Macedonio”. “Se lo digo en su cara”, añadió.

Tanto Gálvez como López Rabadán fueron compañeras de Salgado Macedonio en el Senado en los últimos dos años. Los senadores de Morena, por su parte, incluido Ricardo Monreal, su líder, han evitado hacer comentarios sobre el asunto y han dicho que se trata de un tema interno del partido.

“Yo creo que todos los partidos están obligados a no dejar pasar a los impresentables, pero en el caso de Félix es increíble que no le crean a las víctimas. ¿Cuántas veces nos hemos quejado las mujeres que no le creen a las víctimas? Y pareciera que a Morena le importa un comino lo que la víctima está diciendo”, concluyó.

Mientras tanto, esta semana Salgado Macedonio se registró como candidato a la gubernatura de Guerrero, una de las 15 entidades que se renovarán en las elecciones del próximo 6 de junio de 2021, en lo que será uno de los botines más grandes de la jornada electoral.





Este martes, el senador con licencia (conocido en Guerrero como “El toro sin cerca”) acudió a la audiencia que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena organizó, para tomarle su declaración en dos expedientes abiertos en su contra por los presuntos abusos sexuales.

La CNHJ abrió de oficio el primero de ellos y el segundo se abrió tras la acusación directa de una de las víctimas, que este lunes declaró ante las autoridades internas morenistas. La mujer, Basilia “N”, solicitó a López Obrador “no defender a un violador”.

Por otra parte, un grupo de legisladoras morenistas, incluidas diputadas federales, como Wendy Briceño, y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, se han pronunciado en contra de la candidatura de su compañero de partido Salgado Macedonio, al igual que lo han hecho mujeres y hombres del sector cultural.

