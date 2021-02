PresidenteRompaElPacto: las famosas que se unieron contra Félix Salgado Macedonio

Mujeres compartieron una foto propia sosteniendo un cartel con la leyenda #PresidenteRompaElPacto (Foto: Especial)

Las famosas decidieron pronunciarse contra la postura de Andrés Manuel López Obrador, por defender a Félix Salgado Macedonio, quien es candidato por Guerrero y cuenta con denuncias de violación y abuso sexual.

Algunos de los rostros conocidos que se pronunciaron ante la iniciativa #PresidenteRompaElPacto y que contribuyeron a que se volviera tendencia en Twitter fueron Regina Blandón, Maya Zapata, Denisse Dresser, Natalia Berisitain, Irene Azuela, Johanna Murillo, entre otras.

Todas ellas y muchas mujeres más, compartieron una foto propia sosteniendo un cartel con la leyenda #PresidenteRompaElPacto. Además, se comenzaron a viralizar también los hashtags #UnVioladorNoSeráGobernador y #NingunAgresorAlPoder

“@lopezobrador_ se asume como cómplice al seguir defendiendo a #FelixSalgado, minimizando y poniendo en duda la violencia que viven las mujeres en medio de la impunidad. Como jefe del ejecutivo debería exigir se aceleren investigaciones y se haga justicia #NingunAgresorEnElPoder”, destacó Martha Tangle.

Usuarias se pronunciaron contra López Obrador (Foto: Twitter @MarthaTagle)

Cabe señalar que la molestia por parte de las mujeres sobre esta situación, no es algo reciente, pues en todo el proceso acusatorio de Salgado Macedonio se ha vislumbrado el apoyo de Morena hacia el candidato. Sin embargo, lo que detonó las múltiples denuncias fue una declaración que realizó López Obrador durante una de sus conferencias matutinas.

“Yo no opino, ya di mi punto de vista en una ocasión y ya dije, eso si lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Yo no tengo por qué opinar en este caso, ya mencioné y porque tú me estás preguntando, de que primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es quien decide, si se hacen encuestas y la gente dice: ´estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero´, yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos no de las élites, yo establecí desde que fui dirigente en partidos, que lo mejor era la realización de encuestas para preguntarle a la gente”, señaló el presidente este jueves.

Asimismo, el mandatario mexicano puntualizó que si Salgado Macedonio efectivamente era culpable del delito que se le estaba atribuyendo, tendría que confrontar a la justicia, sin embargo destacó que no se debía recurrir al linchamiento mediático.

“Que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección […] Y siempre hay acusaciones, siempre, siempre, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones de todo tipo”, expresó Obrador.

Andrés Manuel señaló en conferencia de prensa que no se metería en el asunto del acusado (Facebook: Félix Salgado Macedonio)

Félix Salgado Macedonio se registró el pasado lunes como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, a pesar de haber sido acusado recientemente por cometer delitos sexuales.

Tras dicho aviso, mujeres simpatizantes del partido mostraron públicamente su indignación y desconcierto ante el curso que actualmente está tomando el proceso electoral dentro del partido.

Las diputadas Wendy Briceño, Lorena Villavicencio, Laura Imelda Pérez y Rocío Villarauz exigieron a la dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado, una postura clara ante el llamado de ponerse del lado de las victimas y de la justicia para impedir que un personaje con múltiples acusaciones de violaciones sea candidato a un cargo de elección popular.

“Solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y de Justicia, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, de lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular”, señalaron las funcionarias en una misiva.

