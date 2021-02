“Actuaron muy bien”: López Obrador celebró decisión del TEPJF de anular las restricciones sobre la “mañanera” por las elecciones

Video: Gobierno de México

Luego de que la noche del pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló las medidas cautelares que había aprobado el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde se le prohibía al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre el proceso electoral del 2021 en sus conferencias mañaneras, el presidente dijo celebrar la decisión, y que no se censure la conferencia mañanera.

La declaración la hizo luego de una pregunta que se le hizo en la conferencia de prensa mañanera de este jueves.

Dijo que los magistrados del TEPJF actuaron muy bien, y dijo respetar a los consejeros del INE, con quienes, desde tiempo atrás, tiene algunas diferencias.

“Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite, no se censure esta conferencia mañanera, según entiendo en ese sentido va la resolución del Tribunal, actuaron muy bien, respeto también a los consejeros del INE, pero tenemos algunas diferencias que vienen del tiempo atrás, porque nosotros, estando en la oposición, padecimos de la falta de imparcialidad del INE y de algunos consejeros, hasta la fecha; hace poco fue el presidente del INE a un congreso, y se metió a hacer un cuestionamiento contra nosotros de manera directa.

El INE había pedido que no se permitiera al presidente hablar sobre el próximo proceso electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador.(Foto: Cuartoscuro)

También mencionó que, aún con las diferencias que hay entre consejeros del INE y él, respeta al consejo (del INE), y que en su momento había dicho que “al diablo con sus instituciones”, pero que se tergiversó la frase, y la cambiaron con “al diablo con las instituciones”.

“Aún con esas diferencia nosotros respetamos a ese consejo y a las instituciones, yo dije en su momento, al diablo con sus instituciones, no dije al diablo con las instituciones, nada más que manipularon el dicho, es distinto ¿no?

“Eran sus instituciones, porque tenían tomado todo, tenían secuestrado al gobierno, era una república simulada, antidemocrática, entonces celebro que las instituciones vayan actuando con libertad con independencia”, dijo el mandatario.

También mencionó que no tenía el gusto de conocer a los magistrados que anularon las medidas del INE, para que no se dijera que trabajaban para él, como sucedía en el pasado.

López Obrador declaró que las medidas cautelares del INE eran una “censura abierta”. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

“No tengo el gusto de conocerlos (a los magistrados del Tribunal Electoral), para que no se piense que son empleados del presidente, como era antes, no los conozco, pero me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras y que, como decían los liberales, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, porque también se abusó de la palabra, del termino, del concepto independiente, acuérdense ustedes, como se hacían pasar por independientes, y eran independientes del pueblo, no del poder, como la palabra cambio.

“Nosotros tuvimos que agregarle, porque es una palabra muy fuerte, muy descriptiva, entonces no usarla, tuvimos que agregarle cambio verdadero, porque la desgastaron al extremo. Está como la palabra solidaridad, es una palabra bellísima, trato de no usarla, pero a veces me cuesta trabajo porque, a ver, cuál es el sinónimo, amor al prójimo, pero por qué no solidaridad, porque la agarró de bandera nada menos que Salinas (De Gortari)”, dijo López Obrador.

Acusó a los mandatarios y a los poderosos anteriores de haberse apoderado hasta del lenguaje.

“Se apropiaron del lenguaje, por ejemplo, cambio estructural, en las ciencias sociales, hablar de un cambio estructural, es hablar de una revolución, es una reivindicación popular, y estos utilizaron el cambio estructural cómo sinónimo de privatización, eran las reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa”.

El presidente mencionó que se había tergiversado la frase que había dicho de "al diablo con sus instituciones". Foto: Presidencia de México.

Recordó que también ya existe la Fiscalía Electoral, a la que se podía acudir en caso de que se cometan delitos electorales, los cuales, “ya son delitos graves”.

“Y así otras, se apropiaron hasta del lenguaje, pero pues sí, yo celebro ahora que, el Tribunal haya resuelto en ese sentido, y recordarle que ya existe también la Fiscalía Electoral, y se puede acudir a la Fiscalía Electoral si se comenten delitos electorales, y ahora esos delitos electorales ya son delitos graves”.

Al finalizar su mensaje, hizo un llamado a los legisladores para que aprueben las reformas a la ley para el castigo de delitos electorales.

“Ya se reformo la constitución, faltan las reformas a la ley, que ojalá y los legisladores lo hagan pronto, porque si no, lo que establece la constitución para castigo de delitos electorales no tendría efecto.

“Hago un llamado respetuoso a los legisladores que en este periodo, lo más pronto posible, ya se aprueben las leyes secundarias que tienen que ver con la fiscalización de los delitos electorales”, concluyó el mandatario.





MÁS SOBRE EL TEMA

TEPJF anuló medidas cautelares del INE que impedían a AMLO hablar sobre las elecciones

“Vamos a ayudar todos”: AMLO pidió a los ciudadanos reducir el consumo de electricidad de 6 a 11 pm