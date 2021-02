Detuvieron a seis personas por la venta de vacunas falsas en Nuevo León FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Los delitos alrededor de la vacuna COVID-19 continúan en México, pues además de fraudulentas formas de supuestamente acceder a la inoculación, ahora se reportó la existencia de la falsificación del medicamento.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el martes 16 de febrero se llevó a cabo el decomiso de vacunas falsas en Nuevo León, un hecho que lamentamos porque el empleo de este tipo de inmunizaciones apócrifas pone en riesgo la salud de la población.

Así lo aseguró Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, quien reveló a través de un comunicado la detención de seis personas presuntamente involucradas con este delito, misma que efectuaron autoridades de Nuevo León.

La servidora pública dijo que “con la salud no se juega y no se debe lucrar en estos momentos de pandemia”, por lo que el Gobierno federal, y en especial la dependencia a su cargo, “estará muy pendiente de este asunto, apoyando a las autoridades estatales”.

Además, Rodríguez hizo un llamado a la población para que únicamente acuda a las unidades de vacunación autorizadas por las autoridades epidemiológicas para aplicarse la inmunización de manera correcta, en tiempo y forma, de acuerdo con el calendario del Plan de Vacunación presentado por el gobierno federal.

Por último, la secretaria de la SSPC pidió reportar al 911 cualquier negocio, hospital o sitio web que ofrezca la vacuna de manera fraudulenta, y no poner en riesgo la salud con la aplicación de vacunas fuera del Programa Nacional de Vacunación.

La Cofepris pidió que se denuncien todos los lugares donde se ofrezca la vacuna y reportar reacciones en caso de haberla adquirido REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por su parte, la Cofepris alertó por la falsificación y aplicación de la vacuna apócrifa contra COVID-19 BNT162B2 Pfizer/BioNTech en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con el comunicado, la dependencia recibió información de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Nuevo León, donde llevaron a cabo las acciones de protección contra riesgos sanitarios en el establecimiento denominado SPINE CLINIC BY IMPERIO.

Informaron, al respecto, que los productos supuestamente Pfizer/BioNTech encontrados en dicho establecimiento ostentan el lote 783201 con fecha de caducidad AUG 24 y son apócrifos.

Por ello, pudieron sobre la mesa cuatro recomendaciones para la sociedad mexicana no caiga en este tipo de fraudes y ponga en riesgo su salud:

En primer lugar, advirtieron que cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un fraude.

Detuvieron a seis personas por la venta de vacunas falsas en Nuevo León EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Además, en caso de que se ofrezca la venta de la vacuna de la empresa Pfizer, no deberá ser adquirida, ya que en México, por el momento, no está autorizada su venta al sector privado; además de que la empresa no ha reconocido a ningún intermediario para este fin.

Por otra parte, invitaron a realizar una denuncia ante la página de la Cofepris en caso de conocer algún establecimiento, hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna.

En caso de haber sido vacunados, informaron que se puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en el apartado de la página de COFEPRIS: “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

