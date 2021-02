Comipems 2021: este 19 de febrero termina el plazo para realizar el pre-registro

El organismo advirtió que los aspirantes que no realicen el pre-registro no podrán presentarse al examen, y no habrá prórrogas en el plazo (Foto: examen Comipems: @SecretariaIPN)

Este viernes 19 de febrero termina el plazo para que los alumnos que quieran cursar estudios a nivel bachillerato realicen el pre-registro en línea, según advirtió la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

“El 19 de febrero es el último día para realizar tu pre-registro. Si no lo realizas no podrás pasar a la próxima etapa, y por ende, no podrás realizar tu examen”, informó el organismo.

Si aún no has completado esta primera fase del proceso, no te preocupes, porque se tramita en línea a través del sitio web de Comipems en unos minutos, siempre que tengas clara la lista de tus opciones educativas. A continuación te explicamos cómo hacer el pre-registro paso a paso, para que no se te pase la convocatoria.

Paso 1: “Alta de correo electrónico”

1.

(Foto: sitio web www.comipems.org.mx)

Para comenzar el pre-registro, debes ingresar al sitio web de Comipems (www.comipems.org.mx).

En la parte superior del portal, justo bajo la “Descarga de Materiales”, verás en tamaño grande una imagen con la palabra “Pre-registro”. Al clicar sobre ella, te llevará directamente a la página en la que se realiza el trámite.

2.

(Foto: sitio web www.comipems.org.mx)

Una vez allí, a la derecha del sitio, verás la “Secuencia para iniciar el pre-registro”, en la que hay tres pestañas. El primer paso es introducir tu email personal, pulsando en la primera de ellas: “Alta de correo electrónico por primera vez”.

Tras esto, recibirás en tu dirección de correo electrónico la información que necesitas para comenzar el proceso y llevar a cabo el segundo paso.

Paso 2: “Generar Folio de Pre-registro”

(Foto: sitio web www.comipems.org.mx)

Después de facilitar el email, el siguiente paso es generar el “Folio de Pre-registro”, es decir, la segunda pestaña. Para ello necesitarás:

- Tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

- La Clave de la escuela (CCT) donde estudias o estudiaste.

Si estás cursando la secundaria, la CCT se encuentra en tu reporte de evaluación o en una constancia.

Si ya terminaste la secundaria, la CCT se encuentra en tu certificado de secundario o certificado digital de secundaria.

Paso 3: completar las secciones del pre-registro

Examen Comipems (Foto: @SecretariaIPN)

Al crear tu folio de pre-registro, se abrirá un formulario que consta de cinco secciones que debes completar para terminar el proceso:

- Datos personales.

- Generación del formato para el pago referenciado: el examen tiene un costo de 385 pesos que deberán abonarse en el banco que se indica en este apartado.

- Encuesta de datos generales.

- Captura de opciones educativas: en el manual titulado “Instructivo”, podrás consultar la lista de centros de registro y el directorio de opciones educativas.

- Impresión de documentos para el registro: deberán imprimirse todos los documentos generados para presentarlos en la fase de “registro”.

Aquellos aspirantes que finalicen el pre-registro, pero deseen modificar posteriormente algún dato, pueden hacerlo en la tercera pestaña: “Ingresar con folio de pre-registro”.

Paso 4: aún no has acabado

(Examen Comipems: @SecretariaIPN)

Recuerda que el pre-registro es solo la primera fase del proceso.

Después, tendrás que acudir presencialmente al centro que te corresponda para completar el trámite.

Cada aspirante deberá asistir a ventanilla en una fecha concreta, y esta dependerá de la letra inicial de su primer apellido -toda la información esta disponible en el documento de convocatoria-. Una vez en el instituto, tendrá que entregar la documentación requerida.

No olvides consultar los requisitos que se exigen para participar en el Concurso de Asignación 2021, indicados en el artículo 5 de la convocatoria.

Si tienes dudas sobre los pasos que siguen una vez hayas terminado el pre-registro, puedes leer la nota publicada por Infobae México “Comipems 2021: paso a paso, todo lo que debes saber sobre la nueva convocatoria”, donde se explican de forma detallada cada uno de los trámites del proceso.

También puedes ponerte en contacto con el teléfono 55 36 01 755 99, o con el número gratuito 800 288 66 88, en horario de 08:00 a 20:00 horas. Otra posibilidad es escribir un correo a contacto@comipems.org.mx.

¿Cómo y cuándo se realizará el examen?

(Foto: REUTERS / Hector Alfaro / Agencia Press South)

La prueba de admisión a nivel de bachillerato se llevará a cabo los días 19, 20, 26 y 27 de junio. En el nuevo comprobante-credencial que recibirá el alumno, se detallará el lugar, la fecha y la hora en la que deberá realizar el examen.

De acuerdo a Comipems “en ningún caso se podrá presentar el examen en una sede, fecha u horario diferente. Y el aspirante tendrá que llevar únicamente lápiz del número 2 1/2, goma y sacapuntas.

“No se permitirá introducir ningún otro tipo de objetos como: mochilas, fólderes, calculadoras, celulares, dispositivos electrónicos, etc. El uso de celular o dispositivos electrónicos durante el examen es motivo de cancelación”, advirtió el organismo en la convocatoria.

Ante la pandemia de COVID-19, que sigue afectando a millones de familias, los estudiantes deberán acatar además las siguientes recomendaciones:

*Ingresar obligatoriamente con cubrebocas y/o careta a la sede donde se aplicará su examen.

*Permitir la toma de temperatura antes de su ingreso por parte de personal del sitio.

*Pasar por los tapetes sanitizantes.

*Aquellos que presenten síntomas deberán ser aislados de todos los demás y presentar su examen en un lugar distinto.

*Médicos capacitados estarán presentes en los sitios de la aplicación para verificar la salud de todos los aspirantes.

Los resultados se publicarán el 30 de julio de 2021.

