Comipems 2021: advierten de mitos y fake news sobre el listado de opciones educativas

En las últimas semanas, los alumnos que buscan comenzar sus estudios a nivel bachillerato han realizado en línea el proceso de pre-registro de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), el primer paso de cara a presentarse al nuevo examen de admisión, que se llevará a cabo los días 19, 20, 26 y 27 de junio.

Sin embargo, desde que se publicó la convocatoria 2021 el pasado mes de enero, el organismo ha detectado a través de Internet noticias falsas (fake news) que considera preocupantes porque pueden perjudicar a los estudiantes.

“¡Evita difundir fake news que únicamente confunden a los aspirantes!”, alertó Comipems en su cuenta de Twitter.

Para evitar que esta información incorrecta perjudique tu trámite, te explicamos cuáles son los mitos difundidos en redes sociales que la Comisión ya desmintió.

Mito: ordena tus opciones de mayor a menor puntaje

Durante el pre-registro, los estudiantes deben indicar el listado de opciones educativas, y ordenarlos en base a sus preferencias. Sin embargo, se ha extendido a través de Internet que es mejor acomodarlos en función del puntaje, empezando por la que pide más aciertos en el examen, y terminando con la que pide menos.

MITO: “Las opciones se acomodan de la escuela que pide más a la que pide menos”, comentó un usuario.

MITO: “No pongas poli primero porque se cancela automáticamente tu examen de la UNAM porque es una escuela autónoma, no acepta ningún otro examen y acomódalas por puntaje. Puedes poner una escuela de la UNAM primero, y ya así puedes poner poli al revés”, escribió una usuaria.

Comipems aclaró en Twitter que esto es una noticia falsa que no tiene ningún sentido y que podría dejar a algunos aspirantes sin opciones. Además, aclaró que no es cierto que haya que poner a la UNAM en primer lugar, si no es tu preferencia favorita.

REALIDAD: “El examen de la UNAM o CENEVAL no condicionan las escuelas donde puedes ingresar. Tus opciones deben ordenarse únicamente con base al orden de preferencia, no de aciertos”, zanjó.

Mito: es imposible quedar en la UNAM presentando otro examen

Como se veía anteriormente, hay muchas dudas con respecto al examen de la UNAM, ya que esta escuela realiza una prueba diferente a quienes la eligen en el formulario de pre-registro como primera opción. Debido a esto, se ha extendido información errónea.

MITO: “Son necios jajajaja siempre ha sido así. La UNAM hace su propio examen y lo califica, es imposible que te quedes presentando otro examen diferente”.

Esto vuelve a ser un mito. La UNAM, aclaró Comipems, no exige al aspirante haber realizado su examen específico para poder formar parte del centro.

REALIDAD: “Es verdad que la UNAM aplica su propio examen a los aspirantes que la eligen como primera opción. Sin embargo, eso no influye en qué escuela puedes quedar. Así realices el examen del CENEVAL puedes ser asignado en la UNAM y viceversa”,

Importante

Por tanto, lo principal es ordenar las opciones educativas en función de las preferencias de cada aspirante, sin tener en cuenta el puntaje o el tipo de examen.

Sin embargo, sí es importante recordar que tanto la UNAM como el IPN exigen un promedio mínimo de 7.0 en secundaria, y aquellos que no cuenten con esa calificación, aún cumpliendo con el puntaje en el examen, no podrás formar parte de estos centros.

Si aún no has realizado el pre-registro, no olvides que la fecha límite para completarlo en línea es este viernes 19 de febrero, y no habrá una extensión. Si no lo realizas, no podrás pasar a la próxima etapa del proceso. Puedes leer aquí un manual muy sencillo con todos los pasos para levar a cabo el pre-registro.

